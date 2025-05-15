藝人閃兵 醫界：裝血壓異常 連續放水才可能

藝人王大陸涉嫌花三六○萬元找「閃兵集團」造假病歷逃兵，檢警昨擴大執行第二波查緝，拘提十名涉案人到案。據了解，他們幾乎都以「血壓異常」假病歷成功躲避兵役，代價十至五十萬元不等，檢警不排除相關醫檢單位有人涉案，深入調查。

現有兵役體位標準分為常備役體位、替代役體位及免役體位，若因手術或受傷等原因尚須接受治療則屬「體位未定」者，需在屆滿六個月或一年複檢重新判定體位。檢警獲報有「閃兵集團」利用複檢機會，偽造病歷替人逃兵，深入調查。

新北地檢署指揮警方追查陳志明為首的「閃兵集團」，二月十八日查出藝人王大陸涉嫌花三六○萬高價取得假病歷，佯稱心臟有問題逃避兵役，檢警當時拘提陳志明及王大陸等九名逃兵，擴大追查發現還有藝人涉案，昨計畫拘提九名藝人及兩民眾，其中一人另案在押。

檢警調閱涉案人免役體檢資料，初步研判皆是在閃兵集團傳授特定方法下，佯裝血壓異常、疑患有高血壓等心血管疾病，並於配戴器材進行觀察時，由患有同樣疾病的「槍手」接受監測，最後詐得不實病歷，成功獲得免役證明。

由於佯裝血壓異常需具備醫學專業，一般人難以獨力完成，檢警不排除有相關人士涉案，將進一步調查。

專家指出，為避免一時服用藥物影響檢驗數據，所以兵役複驗必須安排住院，觀察一段時間確認症狀。兵役複驗多由公立醫院負責，北部複驗醫院有三總、北榮、台大和軍醫院。

「想在短時間內提升血壓、製造血壓異常並非難事…」新光醫院健康管理部醫療副主任柳朋馳說，只要病人不要吃太鹹，少喝酒、少熬夜，短時間內血壓就會下降，如果連續幾天熬夜不睡，狂喝茶、咖啡來刺激交感神經活躍，就會讓血壓飆升。此外，服用支氣管擴張劑、麻黃素等藥物也有助刺激交感神經，提高血壓。

柳朋馳說，血壓容易變動，臨床上很難一、兩次檢驗就認定高血壓，要找人冒名頂替受檢在實務執行上有其困難，檢查過程中要歷經重重關卡確認，必須連續放水才有可能，若真是如此，閃兵恐不只是單一事件這麼簡單；雖不清楚高血壓免役是如何認定，但若在認定上可能出現瑕疵，建議需與臨床醫師討論如何修改兵役法。