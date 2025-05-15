9藝人涉閃兵到案 疑裝病逃避兵役

藝人王大陸涉以假醫療證明逃避兵役，檢警追查幕後「閃兵集團」發現多名藝人涉入，昨發動第二波搜索，約談涉嫌佯裝高血壓逃避兵役的九名藝人及一名民眾。十人全是已落網閃兵集團首腦陳志明的客戶，其中藝人大根至截稿還在偵訊中，其餘均交保。

有可能補服兵役

內政部役政司表示，去年底掌握役男逃兵疑似個案，移送檢警偵辦，清查發現一二○人有疑義，其中九人是藝人。本案如查明涉案役男不符免役資格，將撤銷原處分，依最新體檢結果重新判定體位，並補服兵役。

檢警十四路搜索

檢警昨兵分十四路搜索，約談歌手陳零九（本名陳志豪）、藝人陳大天（本名陳道賢）、威廉（本名廖亦崟）、大根（本名黃亮鈞）、阿虎（本名吳致任）；男團成員李銓、小熊Teddy（本名陳向熙）；模特兒兼演員陳信維、舞台劇演員黃博石及范姓、乃姓兩名役男，其中乃男因另案在押，昨日尚未約談。

陳零九因手機關機，昨下午才在新北市板橋友人住處尋獲，被警方帶回永和住處搜索；人在綠島出外景的威廉和前往泰國遊玩的大根，接獲警方通知後搭機返台說明；原在高雄拍戲的陳向熙，在飯店遭拘提北上應詢。相關涉案者經移送新北地檢署偵訊，多數人認罪，分別獲十五到三十萬元不等交保。

陳大天交保後公開道歉，三度鞠躬表示自己「沒有履行國民應盡義務，知法犯法，是非常不當的行為」。他說，自己因懦弱害怕面對，公司、老闆張小燕和親友、太太都不知情，為此蒙羞他深覺抱歉，會全力配合檢方調查，該面對的法律責任不會逃避。其餘人交保後，均不發一語離開地檢署。

閃兵價最高50萬元

據調查，涉案藝人和民眾「閃兵」價碼落在十到五十萬元間，陳大天出價卅萬元，陳零九約四十萬元，其餘約一、二十萬元。

全案是王大陸懷疑閃兵集團拿錢不辦事，不僅扯出一連串案外案，也成為案情破口；檢警在首波偵蒐後，藉由破解陳志明手機通訊紀錄，追查出眾多藝人涉案。

立法院內政委員會昨天邀內政部長劉世芳列席報告，民眾黨立委張啓楷質詢「閃兵」狀況。役政司長沈哲芳表示，去年底掌握一二○名役男有逃兵疑義而移送檢警偵辦，會持續追溯五年內較有可能個案，諸如以高血壓等狀況躲避兵役者清查。

逾36歲送辦不召回

沈哲芳表示，兵役年限為卅六歲，超過年齡者不會召回當兵，但涉及不法部分會移送法辦，另已建議國防部修改體位區分標準，盼規範更嚴謹。內政部表示，任何役男、民眾或醫療人員，倘涉及偽造文書、教唆規避兵役、協助不實診斷等行為，將依妨害兵役治罪條例及相關法令嚴辦。