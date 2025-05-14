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大根深夜抵桃機旋遭押上警車 入警局難掩疲態一語不發

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
大根被帶進警局時難掩疲態。記者黃子騰／攝影
大根被帶進警局時難掩疲態。記者黃子騰／攝影

新北檢警持續偵辦閃兵集團案，今天再度展開第2波查緝一共帶回10人。其中藝人大根也涉案，但人在國外的大根第一時間否認閃兵，不久後才坦承有找醫療機構診斷後申請免役。大根今晚10時許返抵桃機，隨後在警方押解下來到新北刑大接受偵訊。

據了解，本名黃亮鈞的藝人大根，原為「大學生了沒」固定班底，因擅長模仿、搞笑為人熟悉。

新北檢警偵辦第2波閃兵案，今天清晨展開拘提，人在國外的大根第一時間堅決否認閃兵。但不久後透過經紀公司發表聲明，坦承在2023年間因當時工作考量，思慮不周而循醫療機構診斷後申請免役，就此行為造成社會不良示範深感抱歉，若涉有法律責任，也會向司法機關秉實承認，配合一切偵辦。

大根接著也緊急購買機票從泰國返台，今晚9時30分抵達桃園機場，出關後於10時25分在新北市刑大警方押解下前往新北市刑大接受偵訊。大根於晚間11時許抵達新北市刑大後，面對媒體不發一語，確切涉案情節仍待釐清。

大根被警方帶回新北市刑大。記者黃子騰／攝影
大根被警方帶回新北市刑大。記者黃子騰／攝影

兵役

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