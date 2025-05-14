大根深夜抵桃機旋遭押上警車 入警局難掩疲態一語不發

新北檢警持續偵辦閃兵集團案，今天再度展開第2波查緝一共帶回10人。其中藝人大根也涉案，但人在國外的大根第一時間否認閃兵，不久後才坦承有找醫療機構診斷後申請免役。大根今晚10時許返抵桃機，隨後在警方押解下來到新北刑大接受偵訊。

據了解，本名黃亮鈞的藝人大根，原為「大學生了沒」固定班底，因擅長模仿、搞笑為人熟悉。

新北檢警偵辦第2波閃兵案，今天清晨展開拘提，人在國外的大根第一時間堅決否認閃兵。但不久後透過經紀公司發表聲明，坦承在2023年間因當時工作考量，思慮不周而循醫療機構診斷後申請免役，就此行為造成社會不良示範深感抱歉，若涉有法律責任，也會向司法機關秉實承認，配合一切偵辦。