影／藝人大根返台為涉案道歉 下機就被帶往新北市刑大偵訊

王大陸之前涉嫌花百萬使用造假的醫療證明規避兵役，新北地檢署今晨指揮新北市警方擴大偵辦閃兵集團涉嫌假造醫療證明逃避兵役，陸續帶回藝人陳大天、昔日男團「超克7」成員李銓、阿虎、舞台劇演員黃博石、模特兒陳信維、前男團SpeXial成員Teddy、范姓男子等人。涉案藝人大根（黃亮鈞）原在國外，今晚也搭機返台，在桃園國際機場就被警方帶回新北市刑大偵訊。

大根今晚搭機自曼谷返台，新北市刑大警員於候機室內等候，待大根下機後向他說明，因他涉嫌妨害兵役、偽造文書等罪嫌請他一起回新北市刑警大隊協助釐清案情，大根也配合警方作業。

面對記者詢問，大根表示非常抱歉，將全力配合檢調的調查，未來也會公開說明跟道歉，抱歉造成大家困擾。隨後他搭乘新北市刑大的車輛離開機場。

大根的經紀公司稍早發出聲明道歉。坦承其公司藝人黃亮鈞（大根）於2023年間，因當時工作考量，思慮不周而循醫療機構診斷後申請免役。就此行為造成社會不良示範，大根深感抱歉，若涉有法律責任，也會向司法機關秉實承認，配合一切偵辦。

經紀公司也澄清，先前媒體登載大根否認，是針對記者當時詢問大根是否已前往警局說明，而非針對免役案情本身。大根就此事件深表悔意，除了應負的法律責任外，亦將依循日後兵役機關命令依法服役。再次為此次事件造成大眾紛擾，深表歉意。