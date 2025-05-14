快訊

瘋神3班底爆閃兵 香蕉公開獲「模範海巡」獎狀：太多人問一次看這

保金僅次陳零九 藝人阿虎涉閃兵28萬交保…離去前致歉

台指期夜盤一度衝至21,889點 台積電夜盤重返千元大關

藝人阿虎涉閃兵28萬交保 離去前致歉：耽誤大家時間

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導
檢警擴大偵辦藝人閃兵案，藝人阿虎以28萬元交保。記者余承翰／攝影
檢警擴大偵辦藝人閃兵案，藝人阿虎以28萬元交保。記者余承翰／攝影

新北地檢署今指揮新北市警方擴大偵辦藝人王大陸背後閃兵集團，依妨害兵役、偽造文書等罪嫌約談涉案藝人及民眾共11人，稍早歌手陳零九以今天全案被告中最高的30萬元交保，次高的藝人阿虎以28萬元交保後，離開地檢署時低調表示「謝謝大家關心」、「耽誤大家時間，不好意思」。

截至到案7名被告中，除陳零九、阿虎外，陳大天25萬元、李銓15萬、模特兒兼演員陳信維20萬、舞台劇演員黃博石15萬、范姓役男15萬交保，另有一名乃姓役男因羈押中。

全案目前僅剩原本在綠島出外景的藝人威廉，以及前往泰國遊玩的大根，分別搭機返台接受警詢，尚未移送檢方複訊。威廉稍早已在新北市刑大員警至機場拘提，被帶回市刑大詢問，

大根原預計9點半抵達桃園國際機場，但因班機延誤，恐要近深夜11點才會返抵國門，同樣由新北市刑大詢問後，移送地檢署漏夜偵訊，2人預計都會由檢方予以交保等強制處分。

藝人閃兵案歌手陳零九以30萬元交保。記者陳正興／攝影
藝人閃兵案歌手陳零九以30萬元交保。記者陳正興／攝影

兵役

延伸閱讀

陳零九涉妨害兵役30萬交保 不發一語離開新北檢

藝人閃兵案…陳信維也涉案 陳大天交保鞠躬致歉

「未履行國民應盡義務 知法犯法非常不當」 陳大天鞠躬致歉

藝人閃兵案延燒 德州撲克後陳零九再被拘提

相關新聞

藝人威廉涉閃兵 今綠島返台旋遭押解新北市刑大偵訊

新北檢警偵辦閃兵集團案今晨兵分多路展開拘提，帶回藝人李銓、小蝦、阿虎、小熊、陳零九及威廉等人。其中本名廖亦崟的藝人威廉人...

藝人閃兵連環爆 新北民政局長曝複檢都在北榮？院方最新回應

藝人王大陸涉嫌利用造假的醫療證明規避兵役，檢警今天擴大追查，兵分多路將其他包括陳大天、陳零九等男藝人帶回偵辦。新北市議員...

影／藝人大根返台為涉案道歉 下機就被帶往新北市刑大偵訊

王大陸之前涉嫌花百萬使用造假的醫療證明規避兵役，新北地檢署今晨指揮新北市警方擴大偵辦閃兵集團涉嫌假造醫療證明逃避兵役，陸...

藝人阿虎涉閃兵28萬交保 離去前致歉：耽誤大家時間

新北地檢署今指揮新北市警方擴大偵辦藝人王大陸背後閃兵集團，依妨害兵役、偽造文書等罪嫌約談涉案藝人及民眾共11人，稍早歌手...

新北民政局長澄清複檢「並非都在北榮」 北榮：全力配合調查

多名藝人涉嫌利用造假的醫療證明規避兵役，檢警今天擴大追查，知名藝人牽涉其中。新北市民政局長林耀長下午說複驗醫院皆為台北榮...

全在同間醫院複檢？藝人閃兵案延燒 新北澄清：並非都在北榮

藝人王大陸涉嫌利用造假的醫療證明規避兵役，檢警今天擴大追查，兵分多路將其他包括陳大天、陳零九等男藝人帶回偵辦。新北市議員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。