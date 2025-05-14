藝人阿虎涉閃兵28萬交保 離去前致歉：耽誤大家時間
新北地檢署今指揮新北市警方擴大偵辦藝人王大陸背後閃兵集團，依妨害兵役、偽造文書等罪嫌約談涉案藝人及民眾共11人，稍早歌手陳零九以今天全案被告中最高的30萬元交保，次高的藝人阿虎以28萬元交保後，離開地檢署時低調表示「謝謝大家關心」、「耽誤大家時間，不好意思」。
截至到案7名被告中，除陳零九、阿虎外，陳大天25萬元、李銓15萬、模特兒兼演員陳信維20萬、舞台劇演員黃博石15萬、范姓役男15萬交保，另有一名乃姓役男因羈押中。
全案目前僅剩原本在綠島出外景的藝人威廉，以及前往泰國遊玩的大根，分別搭機返台接受警詢，尚未移送檢方複訊。威廉稍早已在新北市刑大員警至機場拘提，被帶回市刑大詢問，
大根原預計9點半抵達桃園國際機場，但因班機延誤，恐要近深夜11點才會返抵國門，同樣由新北市刑大詢問後，移送地檢署漏夜偵訊，2人預計都會由檢方予以交保等強制處分。
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