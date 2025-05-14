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全在同間醫院複檢？藝人閃兵案延燒 新北澄清：並非都在北榮

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新北民政局長澄清複檢「並非都在北榮」 北榮：全力配合調查

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台北榮總。本報資料照片
台北榮總。本報資料照片

多名藝人涉嫌利用造假的醫療證明規避兵役，檢警今天擴大追查，知名藝人牽涉其中。新北市民政局長林耀長下午說複驗醫院皆為台北榮總，但晚間發稿澄清，強調「此次藝人閃兵複檢，並非都在北榮」，北部複檢醫院有三軍總醫院、北榮、台大及軍醫院等。

專家指出，避免一時服用藥物影響檢驗數據，例如用藥可能短暫使血壓升高，在門診難以分辨是否為藥物反應，所以兵役複驗必須安排住院，觀察較長的一段時間。兵役複驗多由公立醫院負責，北部複驗醫院有三總、北榮和台大和軍醫院。據了解，此次追查藝人中，複驗醫院並非全在台北榮總，台北榮總甚至不是負責最多案件的醫院。

針對新北市民政局長晚間澄清，台北榮總表示感謝，案內當事人複檢的時間距今已超過五年以上，台北榮總後續會全力配合相關單位調查，釐清事實真相，毋枉毋縱。

林耀長發稿澄清，複檢醫院依規定均為公立醫院，北部的複檢醫院有三軍總醫院、北榮、台大及軍醫院等，強調此次藝人閃兵複檢，並非都在北榮。

兵役 榮總

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