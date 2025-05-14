全在同間醫院複檢？藝人閃兵案延燒 新北澄清：並非都在北榮

藝人王大陸涉嫌利用造假的醫療證明規避兵役，檢警今天擴大追查，兵分多路將其他包括陳大天、陳零九等男藝人帶回偵辦。新北市議員張維倩今天在議會質詢，詢問為何複檢沒有查出，民政局長林耀長本說是目前知道的都是由北榮負責，不過晚間他澄清，北部複檢醫院有三總、北榮、台大及軍醫院等，強調「此次藝人閃兵複檢，並非都在北榮」。

今天下午新北市議會業務質詢，市議員張維倩詢問今天最熱藝人涉嫌閃兵事件，詢問為何假的體檢報告能夠闖關成功；林耀長表示，是因為涉嫌跟醫療院所勾結。

張維倩追問，體檢報告都不用複檢嗎？林耀長回應，都要複檢，都會指定公立醫院。張還說，所以從第一次體檢到複檢都有造假？是哪間公立醫院？林耀長表示，目前知道的案件都是台北榮總複檢。

不過晚間民政局長林耀長發稿澄清，複檢醫院依規定均為公立醫院，北部的複檢醫院有三軍總醫院、北榮、台大及軍醫院等，強調此次藝人閃兵複檢，並非都在北榮。