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藝人威廉涉閃兵 今綠島返台旋遭押解新北市刑大偵訊

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
威廉自綠島返台，面露疲態進入新北市刑大。記者黃子騰／攝影
威廉自綠島返台，面露疲態進入新北市刑大。記者黃子騰／攝影

新北檢警偵辦閃兵集團案今晨兵分多路展開拘提，帶回藝人李銓、小蝦、阿虎、小熊、陳零九及威廉等人。其中本名廖亦崟的藝人威廉人在綠島拍攝外景，由警方陪同搭機返台並押解回新北刑大進行偵訊。威廉進入警局時面露疲態，涉案情節待釐清。

據了解，本名廖亦崟的藝人威廉是昔日男團模范棒棒堂成員，目前活躍於電視圈並參與戲劇及主持。威廉昨天剛抵達綠島拍攝外景節目，還在個人IG、臉書PO出動態，畫面中威廉帶著墨鏡，在綠島海邊開心自拍並PO文：「綠島我又來了。」

新北檢警偵辦閃兵集團案時查出威廉疑似涉案，威廉先自行前往綠島分駐所投案，隨後搭機返回台東，晚間在新北刑大警方陪同下返回松山機場，隨後由警方押解回新北刑大。威廉面對媒體詢問為何要逃避兵役時並未回應，僅提醒拍攝的記者要小心，至於威廉逃兵模式及價碼將待警方偵訊釐清。

藝人威廉被警方押回新北刑大偵訊。記者黃子騰／攝影
藝人威廉被警方押回新北刑大偵訊。記者黃子騰／攝影
威廉提醒拍攝的記者要小心。記者黃子騰／攝影
威廉提醒拍攝的記者要小心。記者黃子騰／攝影
威廉被帶回新北市刑大，面露疲態進入接受警方偵訊。記者黃子騰／攝影
威廉被帶回新北市刑大，面露疲態進入接受警方偵訊。記者黃子騰／攝影

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