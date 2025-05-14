藝人閃兵連環爆 新北民政局長曝複檢都在北榮？院方最新回應

藝人王大陸涉嫌利用造假的醫療證明規避兵役，檢警今天擴大追查，兵分多路將其他包括陳大天、陳零九等男藝人帶回偵辦。新北市議員張維倩質疑，為何這類體檢報告可闖關成功？新北市民政局長林耀長說，這件事是涉嫌跟醫療院所勾結，除了體檢報告，還要到指定公立醫院複檢，目前知道的案件都是台北榮總負責複檢。

對此，台北榮總發出最新聲明：

一、報載某些役男在北榮複檢一事，本院將積極配合相關單位的調查，釐清事實真相。 二、院方秉持毋枉毋縱態度，籲請各方勿聞風臆測，靜待相關事證查明。

王大陸先前涉嫌透過造假醫療證明規避兵役，案件引發社會關注。檢警擴大調查後發現，多名知名藝人牽涉其中，今天包含藝人「小蝦」陳大天、舞台劇演員黃博石及一名范姓嫌犯，另外，藝人「超克7」成員李銓、大根、歌手陳零九也在這波執行拘提的對象中。

市議員張維倩指出，為何這次案件為何會愈演愈烈，到底為何能夠用假的體檢報告闖關成功；林耀長說，是因為涉嫌跟醫療院所勾結。張維倩追問，體檢報告都不用複檢嗎？林耀長回應，都要複檢，都會指定公立醫院。

張維倩說，所以從第一次體檢到複檢都有造假？是哪間公立醫院？林耀長表示，目前知道的案件都是台北榮總複檢。