「未履行國民應盡義務 知法犯法非常不當」 陳大天鞠躬致歉

檢警擴大偵辦藝人王大陸背後閃兵集團，今傳喚涉案9名藝人及2位民眾，其中藝人「小蝦」陳大天複訊後被依涉犯妨害兵役、偽造文書等罪嫌以25萬元交保。稍早他辦保離去時，公開鞠躬致歉，表示自己「沒有履行國民應盡義務，然後知法犯法，是非常不當的行為！」

據了解，陳大天原本有意在移送地檢署前，就要公開道歉，後來警方對此有所疑慮，因此決定改在移送檢方複訊後再做回應。陳大天除公開道歉，並表示自己在事發後，因為害怕面對的懦弱心情，所以隱瞞沒有讓公司和家人知道，他們都完全不知情。

陳大天說，他知道這件事一定會讓很多人對自己這樣犯法的行為不滿或不悅，社會的任何譴責，自己都該承受。但公司、老闆和太太、家人都完全不知情，也跟整件事情完全沒有關係，對於讓工作方面或親朋好友為此蒙羞，他覺得很抱歉。接下來案件方面會全力配合檢方調查，對於該面對的法律責任也不會逃避。