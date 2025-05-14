藝人涉逃兵役 內政部曝「120案早已送辦」：絕不寬貸

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經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
檢警擴大調查「閃兵集團」後發現多名藝人牽涉其中，包括藝人「小蝦」陳大天（中）也涉案。記者杜建重／攝影
檢警擴大調查「閃兵集團」後發現多名藝人牽涉其中，包括藝人「小蝦」陳大天（中）也涉案。記者杜建重／攝影

針對陳大天等11位藝人疑似透過不實手段規避兵役一事，內政部回應表示，相關個案其實早在今年（2025年）年初即由政府主動發現，當時清查出約120件疑似異常案件，已全數移送司法機關統一偵辦，強調對兵役違法行為「絕不姑息」。

內政部表示，面對兵役制度轉型帶來的新挑戰，已建議國防部全面檢討役男體位的區分標準，強化制度設計，確保體檢結果與實際服役需求相符，以捍衛兵役公平與社會正義。制度若有漏洞，就必須徹底檢討補強，不能讓不公義情形一再發生。

對於涉及偽造資料或協助役男規避兵役的行為，內政部態度強硬，明確指出，不論是役男本人、醫療人員或其他涉案者，若有偽造文書、教唆逃避兵役、協助開立不實診斷等行為，將依《妨害兵役治罪條例》等相關法律嚴辦，依法追究刑責。

一旦查明役男當初獲得免役處分並不符合資格，內政部將依法撤銷原處分，並依最新體檢結果重新判定體位，若符合服役條件，也將補服兵役，絕不讓人鑽漏洞規避國防義務。

內政部強調，兵役制度是維繫國家安全的重要基礎，也是每位國民應盡的責任與榮譽，呼籲役男及社會大眾切勿心存僥倖，以身試法，不僅損害社會公平，也將付出法律代價，得不償失。

兵役

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