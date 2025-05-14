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藝人閃兵愈演愈烈 新北民政局長曝：複檢醫院都是北榮

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藝人閃兵愈演愈烈 新北民政局長曝：複檢醫院都是北榮

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北地檢署指揮新北市警方擴大偵辦藝人王大陸背後的閃兵集團，今天傳喚多名涉案藝人，最先移送檢方複訊的「小蝦」陳大天，被依妨害兵役、偽造文書等罪嫌以25萬元交保。記者陳正興／攝影
新北地檢署指揮新北市警方擴大偵辦藝人王大陸背後的閃兵集團，今天傳喚多名涉案藝人，最先移送檢方複訊的「小蝦」陳大天，被依妨害兵役、偽造文書等罪嫌以25萬元交保。記者陳正興／攝影

藝人王大陸涉嫌利用造假的醫療證明規避兵役，檢警今天擴大追查，兵分多路將其他包括陳大天、陳零九等男藝人帶回偵辦。新北市議員張維倩質疑，為何這類體檢報告可闖關成功？新北市民政局長林耀長表示，這件事是涉嫌跟醫療院所勾結，除了體檢報告，還要到指定公立醫院複檢，目前知道的案件都是台北榮總負責複檢。

王大陸先前涉嫌透過造假醫療證明規避兵役，案件引發社會關注。檢警擴大調查後發現，多名知名藝人牽涉其中，今天包含藝人「小蝦」陳大天、舞台劇演員黃博石及一名范姓嫌犯，另外藝人「超克7」成員李銓、大根、歌手陳零九也在這波執行拘提的對象中。

市議員張維倩指出，為何這次案件為何會愈演愈烈，到底為何能夠用假的體檢報告闖關成功；林耀長說，是因為涉嫌跟醫療院所勾結。

張維倩追問，體檢報告都不用複檢嗎？林耀長回應，都要複檢，都會指定公立醫院。

張維倩說，所以從第一次體檢到複檢都有造假？是哪間公立醫院？林耀長表示，目前知道的案件都是台北榮總複檢。

張維倩說，後續這些涉案人士會怎麼處理？林耀長說，他們因為涉刑責，刑法部分就循刑法罰則處理，該當兵的就會要求他們回來當兵。

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