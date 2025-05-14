影／「謝謝大家關心」藝人陳零九涉逃兵 下午移送新北檢

「謝謝大家關心。」藝人陳零九涉嫌透過「閃兵集團」取得偽造病歷逃避兵役，新北警方詢問後，今天下午依偽造文書及妨害兵役自治條例等罪嫌移送新北地檢署偵辦，他被警方押解上車前，面對媒體壓低帽子，僅低調說謝謝大家關心。

新北市警方偵辦藝人王大陸找「閃兵集團」陳姓男子以造假醫療證明閃避兵役，經深人擴大追查，今天上午發動第二波查緝行動，拘提藝人陳大天等多名人帶返警詢詢問，涉案的陳大天與黃姓男子今天下午2時許由警方解送新北地檢署偵辦，才走10分鐘，藝人陳零九也為警方拘提到案帶返警局。

據了解，涉嫌逃兵的藝人陳零九（本名陳志豪，38歲）今天中午在新北市板橋區為警方拘提到案，警方原本鎖定人在家的陳零九，今天凌晨突然離家外出，其間還曾關機，讓警方一度無法掌握其確切下落，經連繫其經紀公司今天中午才順利找到人，依法拘提到案，並帶返其新北市板橋區住處搜索後，警詢後今天下午4時許依偽造文書及妨害兵役自治條例等罪嫌移送新北地檢署偵辦。