藝人閃兵案擴大！棒棒堂李銓15萬、陳大天25萬交保
新北地檢署指揮新北市警方擴大偵辦藝人王大陸背後的閃兵集團，涉嫌假造醫療證明逃避兵役，今天傳喚多名涉案藝人，最先移送檢方複訊的棒棒堂成員李銓（本名李九慕）與「小蝦」陳大天，分別獲檢察官依妨害兵役、偽造文書等罪嫌以15萬、25萬元交保。
李銓今天清晨一早便被新北市刑大員警帶回偵訊，到案時他身穿黑色上衣和短褲，看似神情疲憊，進入市刑大時表情嚴肅不發一語。陳大天則透露，複訊交保後將公開回應自己涉嫌閃兵的看法。
稍早藝人阿虎也已移送檢方複訊，人在國外的大根、外島的威廉也將先後搭機返台，先接受警詢後移送地檢署接受檢方複訊。今天全部遭約談者，均是以被告身分遭約談的藝人，此波行動中未有其他閃兵集團業者或專業人士涉案。
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