藝人閃兵案擴大！棒棒堂李銓15萬、陳大天25萬交保

新北地檢署指揮新北市警方擴大偵辦藝人王大陸背後的閃兵集團，涉嫌假造醫療證明逃避兵役，今天傳喚多名涉案藝人，最先移送檢方複訊的棒棒堂成員李銓（本名李九慕）與「小蝦」陳大天，分別獲檢察官依妨害兵役、偽造文書等罪嫌以15萬、25萬元交保。

李銓今天清晨一早便被新北市刑大員警帶回偵訊，到案時他身穿黑色上衣和短褲，看似神情疲憊，進入市刑大時表情嚴肅不發一語。陳大天則透露，複訊交保後將公開回應自己涉嫌閃兵的看法。