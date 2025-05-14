藝人小熊高雄拍戲遭警拘提 戴帽子口罩押解北上就訊

藝人王大陸閃兵案曝光後新北檢警持續追緝，今天兵分多路拘提小蝦、李銓、陳零九等多名藝人到案。其中前男團SpeXial成員小熊陳向熙因涉及閃兵，今天清晨警方南下至高雄某飯店將小熊拘提到案，隨即由警方押解北上，目前已到新北刑大進行偵訊。

據了解，本名陳向熙的藝人小熊（31歲），是前男團SpeXial的成員，陳向熙今天正在高雄拍BL劇「向流星許願的我們」，因涉及閃兵案上午10時許遭警方拘提到案。隨即由警方押解驅車北上，中午先於彰化吃午餐休息，直到下午3時許抵達新北市刑大。