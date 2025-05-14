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影／「閃兵集團」愈滾愈大今拘提9人到院 陳大天移檢方偵辦

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
「閃兵集團」愈滾愈大，甫求婚成功藝人陳大天今天下午由警方押解移送新北地檢署偵辦。記者王長鼎／攝影
「閃兵集團」愈滾愈大，甫求婚成功藝人陳大天今天下午由警方押解移送新北地檢署偵辦。記者王長鼎／攝影

新北市警方偵辦「閃兵集團」陳姓男子以造假醫療證明閃避兵役，檢警今天發動第二波查緝，拘提藝人陳大天、棒棒堂成員藝名「李九慕」及劇團成員黃博石、陳零九、阿虎、「Teddy」陳向熙、模特兒陳信維、范姓男子及人在綠島的藝人「威廉」共9人。陳大天與黃男今天下午由警方依偽造文書及妨害兵役自治條例等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

藝人王大陸找「閃兵集團」陳姓男子以造假醫療證明閃避兵役，新北檢警今天2月中逮捕陳男及藝人王大陸等9名逃兵，經深人擴大追查，發現還有多名知名藝人涉案，新北檢警今天發動第二波查緝動。

藝人陳大天（本名陳道賢，37歲）、棒棒堂李九慕（本名李銓，34歲）、藝人「陳零九」（本名陳志豪，38歲）與黃博石（24歲）為永和警方拘提到案；「Teddy」陳向熙（31歲）、「阿虎」（本名吳致任，37歲）、伊林旗下藝人陳信維（36歲）、范姓男子（26歲）及人在綠島的藝人「威廉」（本名廖亦崟，39歲）為新北市大拘提到案。

閃兵涉案藝人「威廉」廖亦崟今天人在綠島拍攝食尚玩家節目錄影，聽聞警方追查閃兵，今天主動前已往綠島分駐所向警方到案，並詢問相關涉案情況。

藝人「大根」（本名黃亮鈞，33歲）因人在國外，預計今晚9時30分由桃機入境，警方已派員鎖定航班抵台時間至機場等候。

陳大天因為涉嫌利用偽造的醫療證明規避兵役，14日一早被檢警拘提到案，而前一晚他的未婚妻劉樸還在IG限動分享兩人互動影片，沒想隔了幾小時後，陳大天就被警方親上門拘提到案。

陳大天2024年底向交往4年的女友劉樸求婚成功，地點是在國家戲劇院後台，因為當時陳大天演出舞台劇「莎姆雷特」，那天邀請女友來觀看，演出結束後就在後台向女友求婚。之後陳大天在接受「壹蘋新聞網」訪問時，就透露想要選在交往紀念日當天登記結婚，如沒有意外應該是今年8月25日。

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