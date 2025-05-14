藝人威廉涉閃兵 今在台東機場被警方拘提了

新北檢警持續偵辦閃兵集團案，繼藝人王大陸遭逮後，新北刑大今天持拘票已在台東機場拘提在綠島出外景的前「棒棒堂」成員藝人威廉。不過，警方及威廉本人未對外發言表示意見。

新北刑大3名偵查員警，持檢院拘票中午1點到台東豐年機場，等待從綠島搭機返台的藝人威廉，班機降落後，威廉揹著包包，頭戴漁夫帽準備出關，員警隨即入檢查站與威廉交談。

現場媒體不斷詢問員警及威廉，但都沒有回應，直到媒體問威廉是否有和警方聯繫，他回答「對」。隨後跟隨員警離開檢查站，可能隨員警直接搭機或搭車返回台北做後續調查。

據了解，檢警今天凌晨兵分多路拘提藝人李銓、小蝦、阿虎等人到案，目前相關人等都在新北刑大及永和分局偵訊中。其中在綠島出外景的威廉也涉及閃兵被員警拘提。

本名廖亦崟的藝人威廉是昔日男團模范棒棒堂成員，目前活躍於電視圈並參與戲劇及主持。他昨天剛抵達綠島拍攝外景節目，還在個人IG、臉書PO出動態，畫面中威廉帶著墨鏡，在綠島海邊開心自拍並PO文「綠島我又來了。」