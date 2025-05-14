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閃兵集團案擴大！不只11位藝人涉躲兵役 內政部清查120人有疑義

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不只11位藝人涉躲兵役 內政部清查120人有疑義

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
陳零九被爆疑似逃兵。圖／聯合報系資料照片
陳零九被爆疑似逃兵。圖／聯合報系資料照片

新北市警方偵辦藝人王大陸找「閃兵集團」以造假醫療證明閃避兵役，今天再帶回藝人男團「超克7」成員李銓及「小蝦」陳大天等人拘提到案。內政部役政司說，去年底就掌握役男逃兵的類似個案，並移送檢調偵辦，清查後共有120人有疑義，其中有11位是藝人，後續尚在清查中。

王大陸之前涉嫌花百萬使用造假的醫療證明規避兵役，在檢警擴大調查下，發現有多名知名藝人牽涉其中，14日一早檢警兵分多路將涉案的藝人陳大天、昔男團「超克7」成員李銓、陳零九、大根、阿虎、威廉、小熊等人帶回。

立法院內政委員會今邀內政部長劉世芳率所屬單位列席報告業務概況。

民眾黨立委張啓楷質詢逃兵役狀況。內政部役政司長沈哲芳回覆，去年底就掌握役男逃兵役的類似個案，並移送檢調單位偵辦，清查後共120人有疑義，其中11位是藝人，後續還在清查中，會追溯5年內較有可能的個案。

由於過36歲就已除役，沈哲芳說，涉及不法部分，該移送法辦或判刑仍要處理，但不會再召集回來當兵或召訓，因為已超過36歲列管年齡。他說，已建議國防部修體位區分標準，盼規範更嚴謹。

兵役

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