整理包／當兵到底要多久？為何藝人頻閃兵？這些年次出生的役男最幸運

當兵是台灣男性應盡的國民義務，然而近期卻不斷傳出有藝人藉由假造病例等手段試圖免服兵役。這也讓人好奇，現在當兵究竟要當多久，這些逃兵藝人需要服役幾年？聯合新聞網帶你一文看清。

幾歲需要當兵？

根據台灣的《兵役法》，「男子年滿十八歲之翌年一月一日起役，至屆滿三十六歲之年十二月三十一日除役，稱為役齡男子」，也就是說台灣男性從19歲到36歲之間都需要當兵。

當兵要當多久？

役齡男子經過徵兵檢查後，會依據BMI、視力、過往傷病史、是否有傳染病等多項標準，將役男分為常備役體位、替代役體位及免役體位。符合前兩項體位標準者才需要服役。

而符合常備役體位的役男要服的兵役種類也不盡相同，分為常備兵役現役與常備兵役軍事訓練。

兩者的差異主要是服役的時長不同，77年次至82年次出生役男役期為1年；83年次至93年次出生，屬於常備役體位的役男，要接受4個月的常備兵役軍事訓練；94年次以後出生的常備役體位役男，應服1年役期。

滿足替代役體位的役男，82年次以前及94年次以後出生，應服替代役1年役期；83年次至93年次出生，應服12天補充兵役。

為何會有這些差異？

明明只差一歲，為何當兵的時間就天差地別？這是因為我國的兵役制度經歷了多次的沿革。

國民政府來台後，《兵役法》經過了多次的修改，1954年8月起，規定海空軍義務役士兵要服役 3年，陸軍2年。2000年改為1年10個月，並新增替代役，2008年調整為1年。

我們所熟知的4個月役期，是從2013年開始的，2013年1月1日開始徵集1994年（民國83年）1月1日以後出生之役男接受常備兵役軍事訓練，為期4個月。

而在1994年之前出生的役男，還是維持1年役期，但是是服替代役，也就是《兵役法》第25條第3項，「停止徵集服常備兵役現役年次前之役齡男子，未經徵集或補行徵集服役者，應服替代役，為期一年。」

因此那些逃兵的藝人，如果是出生於1994年以前，就都要服1年的替代役。

而2024年，政府恢復徵集1年期常備兵役現役，因此2005年1月1日以後出生的役男需要服1年的兵役。

讀書可以不用當兵嗎？

有不少人會用延畢的方式來延後入伍，但這招也只能用到33歲。《兵役法》有規定役男讀書的最高就學年齡限制，大學至24歲、碩士班至27歲、博士班至30歲。如果學制不同或要繼續深造也可以延長，但最高不超過33歲。

逃兵過了除役年紀才被發現，還要當兵嗎？

如果在36歲以後才被發現逃兵，是不用再服兵役的，但依據《妨害兵役治罪條例》，意圖避免預備軍官、預備士官或常備兵、補充兵現役之徵集，可判處五年以下有期徒刑。