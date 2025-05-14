前伊林旗下模特兒陳信維涉閃兵 雙手插口袋昂頭進警局

閃兵集團案持續延燒，新北警今晨兵分多路拘提涉閃兵的藝人李銓、阿虎、小蝦等人，而曾在伊林旗下擔任模特兒的陳信維（35歲）也傳涉案，中午被新北市刑大帶回偵訊。陳信維被帶回刑大時神情淡然，面對媒體詢問不發一語，涉案情節仍待釐清。

據了解，前伊林娛樂模特兒陳信維，曾是男團BOi!成員還發行過專輯，之後參與過校園演出，也擔任過節目主持人。新北檢警偵辦閃兵集團案，發現陳信維也涉及閃兵，今天上午新北警南下台中將他帶回。陳信維帶著帽子、戴口罩被帶進新北市刑大時，神情平靜雙手插進褲子口袋，面對詢問涉案原因未回應。 陳信維被帶進行大時神情淡然。記者黃子騰／攝影