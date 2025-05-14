藝人涉逃兵案延燒 揭常見手法：脫水減重、綁鐵片增重

藝人王大陸涉嫌以百萬賄賂醫師開立不實診斷、規避兵役，引爆演藝圈逃兵風暴，檢警14日清晨兵分多路拘提11人，包括藝人陳大天、陳零九、李銓、大根、阿虎、威廉、小熊等，更多涉案對象仍在搜索中，整起案件持續擴大中。

此案引發社會對逃兵現象的高度關注。新北市民政局兵役徵集科科長吳麗玉指出，部分年輕人認為當兵是「浪費時間」、不想過團體生活，遂鋌而走險動歪腦筋，試圖藉各種方式規避服役。她強調，「逃兵不是那麼簡單，兵役體檢制度行之有年，很多手法都會被抓出來。」

實務上，兵役科常見役男透過極端控制體重試圖影響體位認定。25歲張姓男子受訪坦言，當年體檢時僅差過輕標準3公斤，便以「脫水法」在一周內成功減去5公斤，最終以補充兵身分服役12天，避開原本的4個月役期。他表示，前幾天大量喝水，再於體檢前三天斷水排汗，直到驗重當天達標，「檢查完立刻補水，當下就覺得逃過一劫。」

而為達增重目的，吳麗玉還分享，另有役男曾穿著寬鬆四角褲，在大腿內側綁上鐵片增加體重，雖被當場識破，仍被安排服常備兵役。也有役男猛吃高熱量食物、狂灌開水甚至服用瀉藥，在量體重後直接奔廁所，「吃完吐、量完吐」成為逃兵套路之一。

吳麗玉強調，依「妨害兵役治罪條例」第三條第四款，若役男以毀傷身體或其他方式變更體位，可處五年以下有期徒刑。她呼籲役男務必理性看待兵役義務，切勿以身試法，否則一旦留下紀錄，影響的不只是兵役，更可能斷送未來人生。