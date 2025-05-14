檢警擴大偵辦藝人閃兵案 律師：若犯數罪恐入獄

檢警偵辦日前藝人王大陸斥巨資找閃兵集團規避兵役，今擴大偵辦再度發動約談，多名男藝人赫然在列。律師邱冠豪表示，藝人與不法集團掛勾，以不實診斷或醫療資料企圖閃兵，已觸犯妨害兵役治罪條例、刑法偽造文書等罪，雖然實務上各罪多判刑2到5月徒刑不等，可易科罰金，但若數罪併罰，合併執行刑就可能超過6個月以上，仍有可能須入監服刑。

邱冠豪指出，役男若涉嫌故意逃避兵役，依妨害兵役治罪條例第4條：意圖避免預備軍官、預備士官或常備兵、補充兵現役之徵集，可處5年以下有期徒刑；此外，涉嫌逃兵的役男常以偽造病歷之方式，捏造免疫或緩徵原因，則依刑法第210條：偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者，同樣可處5年以下徒刑。

實務上上述罪名，多以「逃兵役男明知服兵役係役齡男子應盡之義務，竟意圖避免常備兵之徵集，無故未依徵集令報到入營服役，經兵役行政單位催告後仍置之不理，不僅妨害國家對於兵役事務之有效管理，且破壞國家對於徵兵制度執行之公平性，損及潛在國防動員兵力，所為實應非難」為由，各處以2至5月不等徒刑，並得易科罰金。

另依兵役法規定，中華民國男子依法皆有服兵役的義務，且年滿18歲即需服役，直至36歲方得除役。因此日後若法院判決有罪，涉嫌逃兵的役男仍需服役或接受相關罰則：如為36歲以下之役男，仍須依法服兵役；36歲以上者則可免除服兵役義務，但仍須接受罰則。