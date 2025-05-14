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又爆藝人閃兵！去年入伍許光漢近況曝光 展現好歌喉「態度超讚」
國內男藝人逃兵連環爆，繼王大陸後，又傳出「小蝦」陳大天、歌手陳零九、「棒棒堂」威廉、「超克7」李銓等多人涉案。一名替代役男本（5）月初於雲林劍湖山渡假大飯店巧遇同服替代役的藝人許光漢，還聽他高唱《紅豆》，影片曝光讓一票網友相當驚喜。
該名替代役網友日前在Threads分享多則影片，貼文中提及「當替代役參加活動遇到許光漢」。畫面中，身高178公分的許光漢，在樂手的伴奏下唱起方大同版的《紅豆》，慢歌的樂曲讓現場觀眾聽得如癡如醉，有人還不禁拿起手機拍下許光漢唱歌的身影。
現年34歲的許光漢去年8月入伍當兵後，展開為期一年的替代役生活，目前正在南投中興新村服役中。由於他加入「替代役公益大使團」，獲得許多能上台演唱的機會，預計在今年8月15日退伍。
有網友見貼文大讚許光漢把替代役外套穿得像名牌，有人質疑他為何不用穿替代役制服，內行人出聲回應許光漢穿的是公益大使團的表演制服，而且他穿替代役制服也很好看。
另有網友看許光漢的演唱影片，覺得「他當兵好快樂」，原PO則親回：「我也覺得，而且不會有自己是藝人就很跩的那種態度超讚」。
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