快訊

小編兼職VTuber？遊戲角落「橘攸奈」今晚19:19直播出道！

美中關稅停火正式生效！川普稱「美企將入中」 專家警告風險未除

中捷藍線啟動！盧秀燕蔣萬安同台「姊姊做事弟弟幫忙」

聽新聞
0:00 / 0:00

才開心PO動態「綠島我又來了」 藝人威廉涉閃兵將被拘提

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
藝人威廉在個人ＩＧ、臉書PO動態，開心自拍「綠島我又來了」。圖／翻攝自廖威廉臉書
藝人威廉在個人ＩＧ、臉書PO動態，開心自拍「綠島我又來了」。圖／翻攝自廖威廉臉書

新北檢警持續偵辦閃兵集團案，繼藝人王大陸遭逮後，檢警今天凌晨兵分多路拘提藝人李銓、小蝦、阿虎等人到案，目前相關人等都在新北刑大及永和分局偵訊中。另外出身「棒棒堂」的藝人威廉也涉及閃兵，因威廉人在綠島，警方已前往台東準備拘提。

本名廖亦崟的藝人威廉是昔日男團模范棒棒堂成員，目前活躍於電視圈並參與戲劇及主持。威廉昨天剛抵達綠島拍攝外景節目，還在個人IG、臉書PO出動態，畫面中威廉帶著墨鏡，在綠島海邊開心自拍並PO文「綠島我又來了。」

新北檢警偵辦閃兵集團案時查出威廉疑似涉案，目前已通知威廉返回台東，隨後會將威廉帶回新北刑大偵訊，以釐清確切涉案情節。

兵役

延伸閱讀

閃兵案滾雪球 醫曝假病逃兵常見樣態 製造「不等視」

影／模仿王世堅跳河一夕爆紅 藝人阿虎閃兵遭拘提...狼狽神情曝

太誇張！ 39歲的威廉還沒當兵 TVBS緊急危機處理擬聲明

影／「閃兵集團」愈滾愈大 剛求婚成功陳大天在內...警已逮7人

相關新聞

影／「閃兵集團」愈滾愈大 剛求婚成功陳大天在內...警已逮7人

「閃兵集團」涉案逃兵愈滾愈大，包括剛求婚成功藝人陳大天及棒棒堂成員「李慕九」李銓等人，新北警方剛逮獲第4人范姓男子到案。

前伊林旗下模特兒陳信維涉閃兵 雙手插口袋昂頭進警局

閃兵集團案持續延燒，新北警今晨兵分多路拘提涉閃兵的藝人李銓、阿虎、小蝦等人，而曾在伊林旗下擔任模特兒的陳信維（35歲）也...

才開心PO動態「綠島我又來了」 藝人威廉涉閃兵將被拘提

新北檢警持續偵辦閃兵集團案，繼藝人王大陸遭逮後，檢警今天凌晨兵分多路拘提藝人李銓、小蝦、阿虎等人到案，目前相關人等都在新...

又爆藝人閃兵！去年入伍許光漢近況曝光 展現好歌喉「態度超讚」

有名現正服替代役的網友發現，在「替代役公益大使團」 服替代役的許光漢，本月月初於雲林劍湖山渡假大飯店活動會場內，高唱已逝男星方大同翻唱的《紅豆》，讓網友相當驚喜。

「閃兵集團」涉案藝人「威廉」綠島錄影 主動至分駐所到案

「閃兵集團」涉案藝人「威廉」在綠島錄製食尚玩家節目，聽聞警方辦案今主動至綠島分駐所到案詢問涉案情況。

藝人涉逃兵案延燒 揭常見手法：脫水減重、綁鐵片增重

藝人王大陸涉嫌以百萬賄賂醫師開立不實診斷、規避兵役，引爆演藝圈逃兵風暴，檢警14日清晨兵分多路拘提11人，包括藝人陳大天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。