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才開心PO動態「綠島我又來了」 藝人威廉涉閃兵將被拘提
新北檢警持續偵辦閃兵集團案，繼藝人王大陸遭逮後，檢警今天凌晨兵分多路拘提藝人李銓、小蝦、阿虎等人到案，目前相關人等都在新北刑大及永和分局偵訊中。另外出身「棒棒堂」的藝人威廉也涉及閃兵，因威廉人在綠島，警方已前往台東準備拘提。
本名廖亦崟的藝人威廉是昔日男團模范棒棒堂成員，目前活躍於電視圈並參與戲劇及主持。威廉昨天剛抵達綠島拍攝外景節目，還在個人IG、臉書PO出動態，畫面中威廉帶著墨鏡，在綠島海邊開心自拍並PO文「綠島我又來了。」
新北檢警偵辦閃兵集團案時查出威廉疑似涉案，目前已通知威廉返回台東，隨後會將威廉帶回新北刑大偵訊，以釐清確切涉案情節。
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