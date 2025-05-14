閃兵案滾雪球 醫曝假病逃兵常見樣態 製造「不等視」

「閃兵集團」涉案逃兵愈滾愈大，繼日前逮捕藝人王大陸送辦後，涉案藝人還有陳零九、陳大天、李銓、大根等人。醫師指出，除找槍手外，部分民眾會改變身體狀況，如設法讓自己過度肥胖、視力加深、不等視，或是偽裝扁平足等，皆是常見樣態，但偽裝大多容易識破，刻意作為更可能對身體留下長期傷害。

據傳王大陸為逃避兵役，找集團幫忙並砸100萬元台幣，在集團幫忙下假裝心臟有問題，騙過醫師開出診斷證明，躲過兵役。事件爆發之後，他依法規入伍服一般替代役，也到成功嶺接受新兵訓練。

台北市立聯合醫院整合醫學科醫師姜冠宇指出，想要逃兵，除了找慢性病控制不好或有特定問題的槍手代打，一般最常見的免役手法，包含過度肥胖或近視，體重增加等。但他並不建議，雖然短期性可恢復，但胖過之後要瘦回來並不容易，並且會影響未來20至30年生活品質。

扁平足則是以足弓角165度最為標準，不超過165度為常備役，超過165但不超過168為替代役，大於168度為免役。姜冠宇表示，假裝扁平足容易識破，有些動作因為涉及重心控制，有沒有扁平足很容易看得出來，加上需經儀器檢測，其實很難蒙混過關。

三總眼科科主任呂大文也說，有些大學生原本近視度就比較深，已經接近1000度，就會努力不論看書或是做其他傷眼舉動，希望近視度數加深到1200度，可以達到免疫或是替代役水準，其實對自己身體傷害大，並非好的做法。

另外，「不等視」也是常見不能當兵的因素，呂大文指出，部分民眾為製造「不等視」，會在做近視雷射手術時，只做單一眼睛，例如雙眼近視1000度者，只針對左眼做矯正，導致雙眼不等視。然而，兵役視力檢查需驗光檢查，可以輕易判斷是雷射矯正或是天生不等視，因此近期已經較少民眾採取此方式「閃兵」。