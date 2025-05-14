影／「閃兵集團」愈滾愈大 剛求婚成功陳大天在內...警已逮7人

「閃兵集團」涉案逃兵愈滾愈大，包括剛求婚成功藝人陳大天及棒棒堂成員「李慕九」李銓等人，新北警方剛逮獲第4人范姓男子到案。

新北市警方偵辦藝人王大陸找「閃兵集團」以造假醫療證明閃避兵役，經深人擴大追查，發現還有多名知名藝人涉案，今天一早再帶回棒棒堂成員藝名「李九慕」的李銓及劇團成員黃博石等3人。

新北警方今天上午10時許，剛逮獲涉案逃兵第4人范姓男子到案。陳大天和黃博石2人稍早已被帶回永和警分局，

陳大天因為涉嫌利用偽造的醫療證明規避兵役，14日一早被檢警拘提到案，而前一晚他的未婚妻劉樸還在IG限動分享兩人互動影片，沒想隔了幾小時後，陳大天就被警方親上門拘提到案。

陳大天2024年底向交往4年的女友劉樸求婚成功，地點是在國家戲劇院後台，因為當時陳大天演出舞台劇「莎姆雷特」，那天邀請女友來觀看，演出結束後就在後台向女友求婚。之後陳大天在接受「壹蘋新聞網」訪問時，就透露想要選在交往紀念日當天登記結婚，如沒有意外應該是今年8月25日。