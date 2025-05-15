觀察站／大船轉彎 在賴總統一念之間

核電歸零倒數計時，立法院前天三讀通過「核管法」修正案，為核電續命開一扇窗。總統府「國家氣候變遷對策委員會」副召集人童子賢昨天大讚修法已解除核電「緊箍咒」，並稱是台灣能源史上跨出的一大步。但大船能否轉彎，還是在賴總統的一念之間。

核三廠二號機運轉執照將在本周六到期，台灣即將邁入「非核家園」。趕在核電歸零前，藍白聯手提出核管法修正案，法條只是排除核電延役障礙，並非強制延役，但光是這一步，就等於幫執政的民進黨一個大忙。

從賴總統到行政院長卓榮泰，再到台電董事長曾文生，雖都表示即使修法，核三廠也不可能直接延役或立刻重啟，仍須依法停役；但三人也分別提到「政府對新核能態度仍舊開放」、「未來可動態討論」、「沒說一定不會評估核電廠延役」，讓核電延役仍留生機。

對於藍白聯手修法，綠營多所批評，但執政高層卻又都為使用核能留下伏筆，可謂「口嫌體正直」。童子賢昨天這句「當今領導人務實檢驗台灣的發展困境，正帶領執政黨進行不容易的『一步一腳印』的觀念轉型。」也讓外界充滿聯想。

正如童子賢所說，二○一八年「以核養綠」公投過關，二○二五年又通過修改核管法，代表多年來，台灣的直接民意與間接民意，已清楚否決「非核家園」政策。事實上，「以核養綠」公投過關隔天，當時擔任閣任的賴總統就強調「我是民主萬歲的人」，正面看待公投。如今，面對立院再次修法，就看賴總統是否貫徹「民主萬歲」，順水推舟了。