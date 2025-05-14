核管法三讀通過！民進黨團疑「黑箱喬條文」 黃國昌嗆：只會潑屎潑糞

立法院會昨天三讀通過「核子反應器設施管制法」修正案，民進黨團幹事長吳思瑤質疑藍白兩黨「黑箱喬條文」。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，核管法修正經過漫長討論，還有30位民進黨立委上台發言，完全搞不懂何來黑箱喬條文之說？

核三廠二號機運轉執照5月17日到期，台灣即將正式進入非核家園，立法院會昨天三讀通過「核子反應器設施管制法」修正案，賦予核電廠取得延役或重啟的法律依據。民進黨立法院黨團上午舉行記者會，吳思瑤質疑修法程序不正義，「討論不充分，協商只過水，黑箱喬條文。」

民眾黨下午舉行黨政聯繫會議，黃國昌會後受訪時表示，民進黨對別人潑屎潑糞，好像只要提形容詞就好，核管法的討論過程非常漫長，從委員會審查、黨團協商再到昨天的院會，總共有30位民進黨立委上台發言，結果現在還在喊黑箱，「我真的完全聽不懂」。

黃國昌說明，根據昨天三讀的修正動議版本，只是幫助執政黨去除法規障礙，事實上是否要提出延役申請，還是取決於行政部門的決定，「如果行政部門不依法提出申請，要說在野黨好心也好、雞婆也好，幫忙他們除去法規上的障礙，不會改變任何事情。」

黃國昌指出，核管法從提案到三讀通過，過去歷經整整一年討論，即使在野黨內部曾經有過不同看法，然而為了台灣能源的穩定性，還有政府錯誤的能源政策，兩大在野黨整合內部意見，民眾黨過去也進行過兩次民調，支持核電延役的比例都高達七成。

有關社民黨台北市議員苗博雅質疑，黃國昌在2018年反對核能發電，如今卻提出核三延役公投，黃國昌聽聞後則表示，苗博雅的客觀事實有點不完整，「我不是2018年反核，而是2014年就開始」，早在2011年發生日本福島核災，民眾就對核電充滿高度疑慮，然而面對當前的地緣政治、國際經貿情勢，台灣根本沒有本錢不用核電。

黃國昌認為，如果台灣有獨特的地理優勢，再生能源能夠達到30至40%，的確有條件不使用核電，然而當前如此依賴外部能源，我國的能源自主性也相當低，如何確保產業供電穩定、消費者與家戶的用電需求，這些都是客觀事實，同時也必須誠實面對的挑戰。

黃國昌強調，在野黨推動修法排除法規障礙，行政院長卓榮泰卻說無意重啟核電，意思就是沒有要這樣做，如果能夠保證供電穩定、不漲電價，人民也不會強迫使用核電，問題在於現在供電不穩定，政府又威脅人民漲電價，甚至要用納稅錢補貼台電，難道民進黨是土匪政府。