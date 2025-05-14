回應核管法三讀 賴總統：政策變更須滿足三重要前提

立法院會13日三讀通過「核子反應器設施管制法」修正案，核電廠運轉執照有效期間最長40年，得在期滿後申請換發執照，換發之運轉執照有效期間最長20年；在野黨盼透過該法，為核電延役解套。總統、民進黨主席賴清德14日於民進黨中常會回應，任何的政策變更，都必須要滿足「核安無虞」、「核廢有解」，以及「社會共識」三個重要的前提，才有繼續進行的可能。

賴總統表示，依法現役最後一個核電機組，核三廠2號機，將於本周六、5月17日除役，台灣將正式走入「非核家園」的時代。「非核家園」的逐步落實，有國際事件及國內民主運動的相互影響，例如1979年的三哩島事件、1986年的車諾比事件、2011年的福島事件，在不同的時期，台灣不斷透過社會對話與公民運動，讓「非核家園」不只一次形成朝野共識。

賴總統舉例，2002年他還在當立委的時候，就跟前立委賴勁麟一起提案制定《環境基本法》，當時雖然民進黨是中央執政，但在國會並非多數，最終在朝野共識下完成立法，在《環境基本法》第23條，將「非核家園」明定入法，成為國家的法定政策目標。

賴總統也提到，2011年東日本大地震福島核災事件後，當時總統馬英九宣布核一、核二及核三廠不延役。2013年的309廢核大遊行，北中南東匯聚了超過20萬人走上街頭，高喊「終結核四、核電歸零」，在台灣反核主流民意高漲下，終於在2014年，當時的總統馬英九、行政院長江宜樺，宣布將核四封存。

賴總統表示，特別感謝所有環保運動者及公民團體的投入跟付出，幾乎所有非核運動，例如貢寮反核四、核四公投千里苦行、蘭嶼反核廢料等等，都是在地的公民力量先行，才能走到現在，大家的行動支撐了台灣的永續發展。另外，世界各國對於核電，無論是「終止」、「延役」或「重啟」，都是經過嚴謹的科學驗證程序，歷經社會充分的共識，甚至還編列龐大預算支應。

他說，但昨天、也就在核三廠除役的四天前，立法院通過《核管法》修法，把核電廠的使用年限，從40年可以延長到60年。立法院通過這項修法，但就算依照新通過的《核管法》規定，核三廠2號機也不可能在未經實質審核下，「直接延役」，甚至「立刻重啟」。

面對全球氣候變遷的劇烈衝擊、地緣政治的嚴峻挑戰，以及全球貿易體系的大幅不確定因素，賴總統重申，能源安全就是國家安全。政府當前最重要的工作，就是持續穩定供電、開發多元綠能。2016年，民進黨再度執政，面對全球氣候變遷，與台灣永續發展的問題，蔡英文前總統推動能源轉型政策，注重穩定供電及電網韌性，積極開發再生能源。

賴總統指出，針對核電廠各機組將陸續除役的法定時程，政府也負責任地提早因應。即便核三廠2號機除役後，今年將有大潭7號機、興達新1號、2號機及台中新1號機等的大型燃氣機組上線，總裝置容量達到480萬瓩，遠大於核三2號機95萬瓩，是足足5倍之多。這幾年來的風力、太陽能等再生能源比例提升，以及抽蓄水力及負載管理等調度手段，可確保穩定供電。

賴總統說，經過這麼多人、這麼漫長時間的努力，現在只要拿起手機，搜尋「今日電力資訊」，就可以看到，此時此刻核電占了整體發電量的多少，5月17日之前核三廠2號機所佔的發電量不到4％；而太陽能加上水力、風力等綠色能源的發電量，則來到將近30％。今天的備轉容量率，則來到27.91％。

賴總統強調，這表示現在的台灣並不缺電，可以穩定供電，而依照台電的預估，就算加上人工智慧產業的發展，台灣到2032年也可以穩定供電。與此同時，台灣的空氣品質也逐漸改善，過去幾年，核一廠、核二廠陸續停機，也並沒有造成空氣品質的惡化。台灣PM2.5年平均濃度，從2013年的24.0，下降到2024年的12.8。

賴總統說明，對於核能議題，政府一貫的立場是，不會排除任何有助於淨零的方案和討論。對未來新的、先進的核能技術，也都抱持開放態度。但是，任何的政策變更，都必須要滿足「核安無虞」、「核廢有解」，以及「社會共識」三個重要的前提，才有繼續進行的可能。

他提到，再過三天，台灣將站在「非核家園」的新起點，但也同時面對氣候變遷、地緣政治、經貿重組的劇烈挑戰。大家應該肯定當年朝野政黨對於「非核家園」的共識，也必須感謝公民社會長年對永續台灣的努力。

賴總統表示，民進黨是民主且負責任的政黨，對於核能議題，核安的疑慮要用更科學嚴謹的程序把關，核廢的選址要用更務實的態度共同面對，而民主的紛爭，則需要用更民主的方式，來定紛止爭、凝聚共識，讓台灣繼續向前進，大家一起加油。