「核三廠不可能直接延役」 賴清德：使用新核能要符合3前提

核三廠二號機運轉執照將在5月17日到期，台灣正式邁入非核家園，面對在野透過修法延長核電廠運轉年限，賴清德總統今天指出，修法後核三廠二號機不可能在未經實質審核下直接延役，甚至立刻重啟；政府對新核能態度開放，但要滿足核安無虞、社會共識、核廢有解三前提。

賴清德強調，修法後，核安疑慮要用更科學嚴謹的程序把關，核廢的選址要用更務實的態度共同面對，而民主的紛爭，則需要用更民主的方式，來定紛止爭、凝聚共識。

民進黨今天舉行中執會，身兼民進黨主席的賴清德致詞時回顧「非核家園」推動歷程，從1979年三哩島事件、1986年車諾比事件、2011年福島事件，國際重大核災使非核成為朝野共識，2002年他擔任立委時，便與時任立委賴勁麟提案制定「環境基本法」，將「非核家園」訂為國家政策目標。

賴清德提到，2011年東日本大地震福島核災事件後，當時總統馬英九宣布核一、核二及核三廠不延役，2014年，馬英九、時任行政院長江宜樺，宣布將核四封存，背後還有公民力量先行，包括貢寮、蘭嶼等反核運動，支撐起台灣的永續發展。

就在核三廠除役的4天前，立法院通過「核管法」修法，把核電廠的使用年限從40年可以延長到60年，不過，賴清德提到，即便修法通過，核三廠2號機也不可能在未經實質審核下，「直接延役」，甚至「立刻重啟」。

賴清德強調，能源安全就是國家安全。政府當前最重要的工作，就是持續穩定供電、開發多元綠能；即便核三廠2號機除役後，今年將有多個大型燃氣機組上線，總裝置容量達到480萬瓩，是核三2號機的5倍之多，近年綠能占比也逐漸提升，近乎30％，核電僅剩不到4%。

針對在野質疑核電廠除役後供電將吃緊，賴說，現在的台灣並不缺電，可以穩定供電，而依照台電的預估，就算加上人工智慧產業的發展，台灣到2032年也可穩定供電，也並沒有造成空氣品質的惡化。PM2.5年平均濃度也從2013年的24.0，下降到2024年的12.8。

針對核能技術，賴清德說，對未來新的、先進的核能技術，政府都抱持開放態度。但是任何的政策變更，都必須要滿足「核安無虞」、「核廢有解」，以及「社會共識」三個重要的前提，才有繼續進行的可能。

他說，民進黨是民主且負責任的政黨，對於核能議題，核安的疑慮要用更科學嚴謹的程序把關，核廢的選址要用更務實的態度共同面對，而民主的紛爭，則需要用更民主的方式，來定紛止爭、凝聚共識，讓台灣繼續向前進。