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核管法修正三讀 核三延役再掀地方正反討論

中央社／ 屏東縣14日電

立法院昨天三讀通過核管法修正，核三廠延役議題再掀恆春地方居民討論，反對者憂心核安問題與核廢料存放；擁護者則認為，經專家評估可適當延役，更應關注光電板取代衍生問題。

立法院昨天三讀通過核子反應器設施管制法第6條修正，核電廠運轉年限由原本40年，延役最長為20年。核三廠2號機將於5月17日除役，原代表恆春邁向非核家園，但隨新法通過，延役議題再度引發地方居民熱議。

有反對居民今天在臉書（Facebook）社團貼文表示，核三停役後核廢料存放也永遠是問題，支持重啟核電的立委不會替恆春人找到最終處置場；有人認為，核三廠運行40年沒出問題已很好運，若發生核災，政客會負責嗎；有人則說，「恆春人的命不值錢」。

另一方面，支持延役的恆春居民，同時也是屏東縣環境保護聯盟理事張怡告訴中央社記者，不認同「核電重啟是在欺負恆春人」論述；核三除役後土地並沒有真正歸還地方，而是大量光電板入侵，衍生炒地皮、電力不穩，及破壞景觀等問題，勢必造成觀光產業衝擊與居民居住品質下降。

張怡認為，再生能源不是不好，但推動方式有太多問題，因此傾向以核養綠，核三廠除役後也還須花錢維持安全、封存與管理，不如讓它再發電10年，期間把綠能做好；不過作為在地居民，也希望有原能會、專家作完善評估，確保延役是在安全無虞前提下進行。

恆春 核三廠 核電

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