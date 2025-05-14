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核電廠延役才給1000億補貼？立委：要脅台電

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
國民黨提出補貼1000億元給台電的條件：到2028年不漲電價或核電廠延役，台電董事長曾文生回嗆：不顧核安前提，是在要脅台電。圖／本報系資料照片
國民黨提出補貼1000億元給台電的條件：到2028年不漲電價或核電廠延役，台電董事長曾文生回嗆：不顧核安前提，是在要脅台電。圖／本報系資料照片

立法院經濟及財政委員會今日聯席審查「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案（4100億特別條例），國民黨及民眾黨均反對拿1000億元補貼台電虧損，民眾黨立委張啟楷表示，核管法修正後已為核電延役排除礙，如果民進黨繼續擺爛不負責任，全民就去跟民進黨討公道。

核管法雖然修正通過，但行政院及經濟部均明確表示，運轉執照5月17日屆期的核三廠2號機會如期停機，國民黨立委賴士葆說明國民黨反對補貼台電1000億元的理由，核管法讓核電廠延役20年，若核電廠延役可節省1兆2千億元，民進黨不應執意廢核，除非台電可以承諾2028年以前不漲電價，他就可以支持撥補1000億元給台電。台電董事長曾文生表情無奈並回嗆，「你可以保證國際油價不漲嗎？」

曾文生指出，如果撥補1000億元的條件，是須要事先同意去做存在安全前提的案子，「那安全前提還存在嗎？」「我們可以不顧安全前提，就直接先答應你？」曾文生說，他沒有說一定不會評估核電廠延役，但「你不可以要脅台電嘛」。

張啟楷14日質詢經濟部及台電時指出，在野黨已完成核管法的修正，為核電廠的延役與重啟排除法律障礙，但關鍵在於台電是否提出申請，民進黨政府是否願意通過。

張啟楷認為，民進黨拒用核電須負起四大責任：電價上漲、空汙加劇、產業受創，以及國安風險，尤其是國安風險，他痛批民進黨一直標榜抗中保台，但廢掉核能用天然氣替代的過程中，不僅無法保台，還變成中共同路人，一旦解放軍對台發動封鎖，台灣天然氣存量不足，將會撐不下去，影響台灣防衛韌性。

張啟楷還指出，聯合國規定，戰爭時不能攻打核電廠，而前陣子俄烏戰爭時，俄羅斯攻打烏克蘭的天然氣儲存槽，中共解放軍軍演也模擬轟炸摧毀台灣的永安天然氣接收站，台灣當然要用核電，否則民進黨就會變成中共同路人，因為台灣的防衛韌性遭到民進黨政府的破壞。

經濟部次長何晉滄在答詢時表示，核電要延役得確保核安、做總體檢，核安是全民最關切的事。

曾文生澄清，新建一部核電機組不只新台幣2000億元，而是至少需要100億美元，台灣現在的核電廠雖然有預留空間，但因在廠內規劃了除役設施，因此所餘空間已減少；同時，核管法雖然已三讀通過，但需要核安會提出配套子法後，台電才能依據子法及規範做評估，同時拒絕草率回答評估所需時間，因為「主管機關要有子法，我才能評估」。

曾文生同時認為，張啟楷的言論無助於台灣能源轉型的合理討論，如果要說負責，應該有三個負責，核能安全的專業責任、核廢料處理的世代責任，以及民意的民主責任，台電會做好安全的責任，設法解決核廢料的問題，最後就看人民如何選擇。

台電 核電 民進黨

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