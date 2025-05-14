核管法三讀通過 核四前廠長籲：別用意識型態治國

立法院5月13日三讀通過核管法第六條修正草案，主要放寬提出運轉執照換發申請期限之規定，並且允許執照屆期之機組仍可申請換發運轉執照。核四前廠長王伯輝對此連續在臉書發文表示，法案並非立場之爭，而是替台灣能源的發展及選擇開一扇大門，呼籲政府不要用意識型態治國。

王伯輝首先指出「核電廠延役？不要用意識型態治國」，核電廠確實值得延役，用過的核燃料比照美國處理的方式即可，它是「用過的核燃料」而非「核廢料」，現在好多人都想要使用，但即使核電廠延役法案通過，但台電仍把核電廠封鎖起來，導致人民無法真正了解。

王伯輝說，這次立法院三讀通過「核管法」 核電廠得延役最長20年，核電廠也不必強制除役，就如同立法院允許台電可以再使用便宜、穩定、清潔的核電，然而多年前，以核養綠公投通過了，但政府仍然不為所動，仍然裝睡，這次法案通過，大家不要把法案視為立場之爭，它是替台灣能源的發展及選擇，開一扇大門。

王伯輝說，大家必須來了解核電，從其安全性、工作態度、緊急應變能力、用過核燃料的處理．等多方面了解及探討，一旦了解後就可以決定自己的態度，多少曾經強烈懷疑甚至反對的人，看到實體後都改變態度了，要求政府開放給民眾了解核電廠，也呼籲用全民的力量來改變政府的意識形態。