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核管法三讀延役也沒用 核能三公投民進黨曾不甩

聯合報／ 唐筱恬／台北即時報導
經濟部表示，各項子法及核安檢查事項均有待核安會修訂，在核三廠2號機運轉執照於5月17日屆期前，核電廠運轉執照期限仍是40年，核三廠2號機會如期停機。圖／本報資料照片
經濟部表示，各項子法及核安檢查事項均有待核安會修訂，在核三廠2號機運轉執照於5月17日屆期前，核電廠運轉執照期限仍是40年，核三廠2號機會如期停機。圖／本報資料照片

核三廠二號機運轉執照即將在5月17日到期，台灣將正式邁入非核家園。立法院會昨天三讀通過「核子反應器設施管制法」修正案，搶在非核家園前給予核電延役法源依據。不過回顧2018年以核養綠3公投過關，但民進黨仍續推非核家園，如今新法本無強制力，政院也可不申請延役，非核家園恐怕仍會如期進行。

立法院會昨天三讀通過「核子反應器設施管制法」修正案，明定核能電廠運轉執照有效期屆滿，須再繼續運轉，經營者「得」向主管機關申請，主管機關確認核子反應器設施「安全無虞」，就可以申請再運轉20年。立院人士分析，這是給予核電再運轉的法源依據，要不要執行，球仍在政院手上。

立院三讀給予核電延役法源依據，但顯然政院不買單。行政院長卓榮泰昨接受廣播專訪稱，即使通過修法，核三廠也要先依法除役再重啟。行政院發言人李慧芝則在立法院三讀後表示，「無相關延役評估規劃」。

回顧過去曾有多項能源公投案，但民進黨也未按照公投結果執行。例如2018年，核能流言終結者創辦人黃士修發起公投提案為「您是否同意：廢除電業法第95條第1項，即廢除『核能發電設備應於中華民國114年以前，全部停止運轉』之條文？」結果有效同意票數超過25%門檻過關，但經濟部依公投結果修正「電業法」刪除2025年非核家園年限，不過核電廠陸續到期也未提出申請延役。

另外，台中市長盧秀燕曾於2018年領銜提出「為改善空氣汙染，減少由火力電廠所排放PM2.5對國民健康之危害，你是否贊成逐年降低火力發電廠發電量？」儘管公投案過關，但火力發電佔比仍然未降，2018年火力發電占比為84%，經濟部長郭智輝日前指核三廠執照到期後，屆時火力發電占比將達84％。

而2018年國民黨立委林德福提出「你是否同意確立停止新建、擴建任何燃煤發電廠或發電機組（包括深澳電廠擴建）」該公投案也過關，不過雖然時任行政院長賴清德於2018年10月12日宣布停建，但台中電廠第二期新建燃氣機組計畫去年通過環評，當時盧秀燕曾批評中火等於再增加4座機組，將成全球最大火力發電廠。

公投 核電 非核家園

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