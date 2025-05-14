環團籲政院提核管法覆議 民進黨團：尊重行政部門研判

立法院會昨天三讀通過「核子反應器設施管制法」修正案，賦予核電廠取得延役或重啟的法律依據，台灣環保聯盟今天呼籲行政院提出覆議。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨團尊重行政部門的研判，目前也尚未討論後續救濟事項，未來有決定會向社會報告。

核三廠二號機運轉執照5月17日到期，台灣即將正式進入非核家園，立法院會昨天三讀通過「核子反應器設施管制法」修正案，核電廠運轉執照有效期間最長40年，經營者得在期滿後申請換發執照，其有效期間自執照生效日起算，修法後明定為最長20年。

民進黨立法院黨團上午舉行記者會，針對在野黨質疑核電除役後電價調漲、反對撥補台電公司1000億元，吳思瑤受訪時表示，藍白兩黨昨天聯手通過核管法修法，隨後拿著「核電延役、凍漲電價」手舉牌討功勞，這根本就是兩碼子事，如果真的要凍漲電價，那就支持4100億元特別條例，撥補台電就沒有漲電價的壓力與準備。

吳思瑤強調，凍漲電價最快速可行的合理方案，就是支持撥補台電公司1000億元，即便在野黨惡修核管法，未來核三場能否再延役，仍然需要經過相當程度的程序評估，同時也要具備科學專業安全，「短則三年長則N年，不是通過修法就能延役，要求台電與經濟部凍漲電價。」

吳思瑤也說，電價議題應該回歸專業，不要輕易淪為政治操作，經濟部電價審議委員會由學者專家、產官學研組成，未來應當尊重電價委員會的決定，但是只要撥補台電1000億元，暫時就沒有調漲電價的壓力，希望朝野立委支持行政院版本4100億元特別條例。

媒體詢問，民進黨團是否建議行政院提覆議，吳思瑤則說，核管法被在野黨惡修，未來是否提出救濟程序，尊重行政部門的研判，其中立法權影響政策的行政權限，也有待行政部門進行釐清，民進黨團尚未討論後續救濟事項，「未來如果有任何決定，也會負責任地向社會報告。」

吳思瑤表示，針對核電廠停役再運轉，世界各國都還沒有案例，我國面對如此新生事物，即便修法延長除役年限，也不是那麼簡單的事情，如果核電廠恢復再運轉，仍要投入數以千億預算，經濟效益跟安全評估怎麼取捨，未來也還必須啟動相關對話跟討論。

民進黨團書記長陳培瑜指出，台灣現有三座核電廠都有斷層問題，然而在野黨立委至今不願意面對，以為修法就能給台電跟經濟部壓力，「他們是在作繭自縛」，如果科學問題無法獲得解決，再多法源依據仍然窒礙難行，相關修法一點都沒有在為台灣著想。