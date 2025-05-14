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審查4100億特別條例 國民黨反對補貼台電 除非承諾一事

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
補貼台電虧損的1000億元預算被刪後，再接再厲放入4100億元特別條例闖關，國民黨及民眾黨對補貼台電1000億元再度表示反對。圖／本報系資料照片
補貼台電虧損的1000億元預算被刪後，再接再厲放入4100億元特別條例闖關，國民黨及民眾黨對補貼台電1000億元再度表示反對。圖／本報系資料照片

立法院昨日三讀通過核管法第6條修正案，賦予核電廠延役法源依據，但行政院堅持核三廠2號機如期停機，讓在野黨相當不滿，今反對在4100億元的特別條例中以1000億元補貼台電虧損。

立法院經濟及財政委員會今日審查「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」（4100億特別條例），包括行政院版本，以及國民黨版本、民眾黨版本。

國民黨立委賴士葆說明國民黨主張，與美國對等關稅衝擊無關的項目不應納入，同時反對補貼台電的1000億元、反對1500億元社會韌性預算納入特別預算，並且主張普發現金每人1萬元。

賴士葆表示，國民黨反對補貼台電1000億元，核管法讓核電廠延役20年，若核電廠延役可節省1兆2千億元，民進黨不應執意廢核，除非台電可以承諾2028年以前不漲電價。

國民黨反對將1500億元的社會韌性預算納入因應美國關稅衝擊的特別預算中，而是以追加年度預算的方式進行，以加速撥款，立法院本會期7月底結束前就可以通過拿到錢，比特別預算得等到9月以後才可能拿到錢的速度更快。賴士葆同時表示，國民黨繼續主張普發現金1萬元給民眾，以刺激內需、對抗通膨。

民眾黨立委張啟楷表示，民眾黨強烈反對補貼台電1000億元，因為過去已撥補過3000億元，結果愈補洞愈大，顯然即使再撥補1000億元，也沒有辦法解決台電的問題，電價也還是在漲，經濟部與台電應該改變錯誤的能源政策，使用核電、綠電也不要買太貴，做到這兩點，不只不必撥補，電價也不必漲，經濟部與台電應正視自己的問題。

張啟楷批評4100億元特別預算是大灌水、大偷渡，4100億元中有許多項目，例如老屋整建、高教經費等，都是例行年度預算範圍，不應硬塞到特別預算，這些項目要回歸年度預算編列，否則是違反財政紀律。

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