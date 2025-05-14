核管法三讀 侯友宜再喊「不能缺電」能源配比要說清楚

立法院昨三讀通過核管法修正案，將核電廠運轉時間由40年延長至60年，停止運轉核電廠可申請換發執照，將執照時間延長至20年。新北市長侯友宜今受訪說，用電大家只有一個想法「就是不能缺電」，如果中央真的不用核電，能源配比如何盼說的更清楚。

侯友宜今上午主持市政會議，會後被問及核管法三讀通過，停止運轉核電廠可延役20年。侯說，對所有用電大家只有一個想法「就是不能缺電」，且電是需要穩定又安全的，但中央能源配比到底如何？要清楚告訴全台灣人民，不然產業人民憂慮以後沒有電可用。

侯強調，如何提供更安全、更穩定，甚至在整個經濟競爭能力用電花的經費能更少一點，也是經濟產業以及人民最期盼的，核電是一個穩定能源，也是一個讓大家可以基載電力更方便的電源，中央如果真的不用核電，後續能源配比如何，希望說的更清楚。