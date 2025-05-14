核電延役惹議 陳其邁轟草率立法：舉手是在「舉火大的」

針對立法院國民黨與民眾黨團聯手表決通過「核電廠延役」的修法，高雄市長陳其邁今天在市議會備詢時直言「不以為然」，痛批立法院程序草率、缺乏討論，「舉手是在舉火大的！」質疑能源政策如此重要議題，卻倉促處理，對人民極不尊重。

核三廠二號機運轉執照5月17日到期，台灣即將正式進入非核家園，立法院會昨天三讀通過「核子反應器設施管制法」修正案，核電廠運轉執照有效期間最長40年，經營者得在期滿後申請換發執照，其有效期間自執照生效日起算，修法明定為最長為20年。

市議員邱俊憲於議會質詢中詢問市府對此案看法。陳其邁表示，他曾長期擔任立委，對立法院議事運作熟悉，但此次表決過程卻未見事前文字版本送達委員，「我在立法院這麼多年，沒看過這種事」，批評此舉已背離議事常規，嚴重破壞程序正義。

「國會是講道理的地方」，陳其邁強調，即便朝小野大，也不代表可以罔顧議事規則，更不應透過「粗暴表決」來處理攸關全民安危的核能政策。他呼籲，核能延役應有公開透明的機制，並讓利害相關者充分參與，例如屏東、新北等核電廠所在地居民。

針對核廢料問題，陳其邁語氣激動地說：「台灣的核廢料要放哪裡？不然放新北市好嗎？大家接受嗎？」他明言反對將核廢料放在高雄，認為高雄用電自給，「為何要在核廢料沒有去處的時候，選擇核電？」強調不該讓地方背負不該承擔的風險。