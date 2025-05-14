「修法無法保證核安」 經濟部：核三如期停機

立法院三讀修正核管法，賦予核電廠延役或重啟的法源依據。經濟部表示，即使核管法修正已三讀通過，但仍有待核安會訂修相關子法及核安檢查要求事項，台電才能評估是否要申請延役或重啟，單純修法並無法保證核安，核三廠二號機會如期停止運轉。

全國廢核行動平台譴責在野黨推動核電重啟，罔顧核安風險、無視在地居民生命財產安全，嚴重破壞能源轉型方向與民主程序正當性。

經濟部說，現在核電廠運轉執照的有效期限，仍是四十年，屆期仍需停機，因此運轉執照於五月十七日屆期的核三廠二號機，會如期停止運轉。

三座核電廠都能適用新法，但狀況不太一樣。經濟部指出，核一廠不僅通過除役環評，也已取得除役許可；核二廠已通過除役環評，但尚未取得除役許可；核一、核二廠若要申請延役，恐怕還有除役環評的部分要先處理，需要諮詢環保署有關環評部分的意見。

核安會強調，若核電廠執照屆期後要繼續運轉，仍須由經濟部、台電公司就機組現況，依法規及採用和國際一致的安全標準與作法，評估安全性、可行性及執行效益，決定是否提出換照申請。核安會也將審視修法對法規的影響。

屏東縣長周春米昨晚在臉書貼文指出，沒有社會共識、沒有安全評估，藍白聯手強行將核電廠最長運轉年限從四十年延長至六十年，這豈止鴨霸，根本是粗暴。她說，屏東要乾淨能源，不要政治風險；要永續發展，不要倒退決策。