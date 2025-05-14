核電是否還有轉圜餘地？卓揆：重啟機組 須先除役

經濟日報／ 記者余弦妙江睿智／台北報導
行政院長卓榮泰。記者邱德祥／攝影
行政院長卓榮泰。記者邱德祥／攝影

核管法修法昨（13）日完成三讀， 核電機組得延長運轉年限、最長20年。將在17日屆期停機的核三廠2號機，是否還有轉圜餘地？行政院長卓榮泰昨日表示，立院通過修法，行政院也沒有不接受的地方；但即使通過修法，核三廠也要先依法除役再重啟。

卓揆表示，依照台電估算，核三廠重啟需要三年半，就算台灣缺電，也無法靠核三廠解決。經濟部回應，核管法修正案雖賦予核電廠取得延役或重啟的法律依據，但仍需待主管機關修訂子法及相關核安檢查要求事項，台電才能進行評估。而現有運轉執照的有效期限仍為40年，因此仍需屆期停機。

卓榮泰在播客專訪中表示，即使核管法修法通過，核三廠5月18日也不能繼續運轉，必須先依法除役再重啟。而核電廠重啟需要經過安全檢查程序，台灣過去並無經驗，且還要更新設備。

行政院發言人李慧芝表示，修法條文與核三廠二號機應於5月17日除役一事無涉，對於已使用40年、達到使用年限的核三廠二號機，即便有延役需求，政府仍會依法進行電廠老化評估、設備檢查與更新等，台電公司也需解決用過燃料貯存空間不足問題，再向核安會提出申請，由於修法通過後也還尚無相關細部規範，故並無相關延役評估規劃。

修法 核三廠 行政院

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