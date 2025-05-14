核電廠可延役20年 核三廠2號機動向受關注

立法院會昨（13）日三讀通過「核子反應器設施管制法」修正案，核電廠運轉執照有效期間最長40年，得在期滿後申請換發執照；換發之運轉執照有效期間最長20年。新制將使核電廠服役年限從40年延長至60年。

新制將上路，首當其衝就是17日將卸載、停役的核三廠2號機，原本運轉執照到期，台灣將正式進入非核家園。在野黨推動「核管法」修法，立法院會昨天處理討論事項，朝野黨團皆甲級動員，藍白黨團提出再修正動議條文，最終憑藉人數優勢通過，完成三讀修法。

不過，行政院長卓榮泰昨日表示，即使核管法修法通過，核三廠也要先依法除役再重啟。

核管法修正案重點

根據三讀條文，核子反應器設施運轉執照有效期間最長為40年，如果在期滿後必須繼續運轉，經營者得在執照有效期間屆滿前向主管機關申請換發執照，未照規定換發執照不得繼續運轉；運轉執照有效期間屆滿後須再繼續運轉，經營者得向主管機關申請，經確認無安全顧慮並審核同意換發執照，始得繼續運轉。

為了延長核電廠運轉期間，三讀條文明定，運轉執照的核發及換發，準用現行法條各項規定，換發之有效期間自執照生效日起算，最長為20年，其申請應備文件、審核程序及其他應遵行事項的辦法，則由主管機關定之。

國民黨立委葛如鈞表示，核電雖非完美，對台灣卻有其必要性，更是當今國際能源政策的主流趨勢與共識，本次修法並非為延役而修法，而是為台灣能源安全打開一扇務實的門，讓政府在面對日益嚴峻的供電挑戰時，多一項可用的政策工具。

民眾黨立委張啓楷說，核管法早在八年前就開始討論，在野黨修法去除法律障礙，主動權仍然在執政黨手上，「如果以後不實施，造成電價上漲、人民健康出問題，民進黨要負全部責任。」

民進黨立委吳思瑤指出，全世界沒有任何一個核電廠「除役後又重啟」，核廢料無法處理，核電廠延役恐將產生更多核廢料。民眾黨團另提「核三延役」全國公投，目前已逕付二讀，若經立法院會通過，最快可於今年8月投票。