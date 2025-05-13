核管法修正案通過！核電廠可延役20年 周春米：鴨霸粗暴

核三廠除役前夕，立法院今天三讀通過「核子反應器設施管制法」修正案，延長核電廠服役年限最長20年。屏東縣長周春米今天晚上發臉書指出，這種「輕屏東」的政治手段，豈止鴨霸，根本就是粗暴。

周春米寫道，「沒有社會共識、沒有安全評估，今天立法院藍白聯手強行三讀通過核子反應器設施管制法修正案，將核電廠最長運轉年限從40年延長至60年，這豈止鴨霸，根本就是粗暴！」

她表示，核廢料處置問題至今未解，蘭嶼承受核廢貯存已43年，依然等不到正義，核一、核二雖已除役，如今卻將延役矛頭指向屏東核三，這種「輕屏東」的政治手段，實在讓人無法接受。

「5月17日核三廠2號機即將除役，屏東人等待了40年，卻在最後一刻被政治操作推翻，這是對安全的輕視，對地方的不尊重，更是對屏東未來的踐踏！」

周春米表示，核電重啟應符合「程序正當、尊重專業、確保安全」，絕對不能倉促上路，不能以政黨算計凌駕民意，更不能罔顧公平正義！「身為屏東縣長，我與鄉親堅定站在一起，守護這塊土地的安全與尊嚴，屏東要乾淨能源，不要政治風險；要永續發展，不要倒退決策！」