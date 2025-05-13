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核管法三讀 周春米：核電重啟應程序正當

中央社／ 屏東縣13日電

立法院會今天三讀修正通過核子反應器設施管制法第6條，核電機組得延長運轉期限。屏東縣長周春米表示，屏東人未來不容粗暴決定，核電重啟應程序正當、確保安全。

立法院會三讀修正通過核子反應器設施管制法第6條，核電機組運轉執照有效期間最長為40年，期滿須繼續運轉者，經營者得於主管機關規定之期限內申請換發執照；換發之運轉執照，其有效時間自執照生效日起算，最長為20年。

周春米今天在臉書（Facebook）貼文表示，核電存廢可以討論，屏東人未來不容粗暴決定。沒有社會共識、沒有安全評估，藍白強行三讀通過核管法修正案、行為粗暴。核廢料處置問題至今未解，蘭嶼承受核廢貯存已43年，依然等不到正義。核一、核二雖已除役，如今卻將延役矛頭指向屏東核三，「輕屏東政治手段，讓人無法接受」。

核三廠2號機運轉執照5月17日到期後即將除役，周春米表示，屏東人等待了40年，卻在最後一刻被政治操作推翻，這是對安全的輕視，對地方的不尊重，更是對屏東未來的踐踏。

周春米嚴正聲明表示，核電重啟應符合「程序正當、尊重專業、確保安全」，絕對不能倉促上路，不能以政黨算計凌駕民意，更不能罔顧公平正義。

此外，民進黨籍屏南立委徐富癸表示，核能政策攸關國家安全、能源穩定與全民健康，必須要有3個前提，「社會有共識、核安無虞、核廢有解」，在野黨不顧專業、程序未完就逕行表決，粗暴推動重啟核電，是對台灣人民的不尊重。

周春米 核電

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