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關卡重重…經濟部指修核管法無法保證核安 核三2號機如期停機

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
核管法13日修正通過，賦予核電廠延役法源依據。不過，經濟部表示，各項子法及核安檢查事項均有待核安會修訂，在核三廠2號機運轉執照於5月17日屆期前，核電廠運轉執照期限仍是40年，核三廠2號機會如期停機。聯合報系資料照
核管法13日修正通過，賦予核電廠延役法源依據。不過，經濟部表示，各項子法及核安檢查事項均有待核安會修訂，在核三廠2號機運轉執照於5月17日屆期前，核電廠運轉執照期限仍是40年，核三廠2號機會如期停機。聯合報系資料照

立法院三讀通過核管法修正，賦予核電廠延役或重啟的法源依據，經濟部表示，即使核管法已修正通過，但仍有待核安會訂修相關子法及核安檢查要求事項，台電才能評估是否要申請延役或重啟，單純修法並無法保證核安，核三廠2號機會如期停止運轉。

經濟部強調，現在核電廠運轉執照的有效期限，仍是40年，屆期仍需停機，因此運轉執照於本周六5月17日屆期的核三廠2號機，會如期停止運轉。

根據修法內容，運轉執照到期的核電廠都適用，因此包括核一、核二、核三都能適用此新法源，不過，三座核電廠的狀況不太一樣，經濟部指出，核一廠不僅通過除役環評，也已取得除役許可，核二廠已通過除役環評但尚未取得除役許可，核一、核二廠若要申請延役，恐怕還有除役環評的部分要先處理，他們需要諮詢環保署有關環評部分的意見。

由於核三廠2號機去年底才剛剛完成歲修且尚在運轉中，外界認為，核管法修法是在為核三廠2號機搶時間續命。但經濟部認為，核三廠2號機運轉執照有效期間將於5月17日屆滿，各項設備仍需進行安全評估，若須汰換，還要進行設備採購，並依據主管機關規範，提出申請與進行核安審查，以確保核能安全。

經濟部強調，由於核電廠已運作多年，台電公司需依國際標準，針對核電廠重要設備及結構物件進行通盤性盤點與檢視、結構設備組件壽期管理、設備汰換更新、針對福島事件安全強化及耐震補強評估，且再運轉計畫需經國際同儕及監管單位核安會等審查，並依審查意見改善通過，單純修法並無法保證核安，亦非使用核電的負責態度。

台電 核三廠 核電 經濟部

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