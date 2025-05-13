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核管法三讀 朱立倫：為台灣經濟安全守住最後一道防線

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫。聯合報資料照
國民黨主席朱立倫。聯合報資料照

立法院會今三讀「核子反應器設施管制法」修法，讓核電可以延役20年，讓已除役的核電機組能有機會重啟，國民黨主席朱立倫表示，修法為台灣留下穩定電力的生機，這是國民黨對人民、對產業、對國家安全的責任。

朱立倫指出，核三廠二號機5月17日即將除役，這是台灣最後一座仍在運轉的核能機組。當民進黨執迷於「非核神話」，一步步將核電關掉，把整個國家的電力押寶在不穩定的綠能與高汙染的火力發電上，國民黨選擇挺身而出。

朱立倫說，國民黨努力修法要讓即將除役的機組，保留快速重啟的可能。但民進黨勢必會為了非核神主牌，阻擋一切重啟的可能，看到民進黨更是全黨投下反對票，無視民生需要、經濟壓力與國際趨勢。反觀世界各國，不管是美國、英國、日本、加拿大或是芬蘭，都在延役或重啟核電，因為他們明白，穩定、低碳、可負擔的能源，是國家競爭力的根本。

朱立倫表示，台灣不能再被意識形態綁架，國民黨堅持理性、務實的能源路線，就是要讓人民不用擔心缺電、不再被高電價壓垮。這場能源攻防，不只是一場政策推進，更是要為下一代、為中華民國爭一條活路。為台灣經濟與安全，守住了最後一道防線。國民黨會繼續堅持下去，不會讓台灣的未來，葬送在民進黨錯誤的政策的手中。

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