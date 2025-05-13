立院三讀核管法修正案 核安會：將審視修法影響

立法院今三讀通過「核子反應器設施管制法」第6條修正案，延長核電廠使用年限及放寬重啟條件。對此，核安會強調，若核電廠執照屆期後要繼續運轉，仍須由經濟部、台電公司就機組現況，依法規及採用和國際一致的安全標準與作法，評估安全性、可行性及執行效益，決定是否提出換照申請。核安會也將審視修法對法規的影響。

核安會說，政府已多次表示核電的使用，要以確保核安、核廢料可處理及社會有共識為前提。若核電廠執照屆期後要繼續運轉，仍須由經濟部及台電公司就機組現況，依法規要求及採用和國際一致的安全標準與作法，評估繼續運轉的安全性、可行性及執行效益，決定是否提出換照申請。

核安會表示，將審視修法對相關法規的影響，並持續本於職責與專業，做好核電廠各項安全管制工作，為民眾安全把關。