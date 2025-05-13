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核管法表決前夕仍無版本 綠營批黑箱：為表決而表決

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。記者黃婉婷／攝影
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。記者黃婉婷／攝影

在野今天力拼修法讓核電延役，但表決前夕仍舊未有最終版本，引發綠營批評「黑箱」。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤質疑，立法院長韓國瑜再次閹割朝野協商權利，直到現在民進黨團依舊沒看到最終版本，她批評藍白為表決而表決，但國會沒共識，社會怎麼會有共識？

「非核家園」倒數，核三廠二號機將在周六停機除役，在野黨搶在除役前通過「核管法」修法，將核電廠服役年限從40年延長至60年。

吳思瑤今天在議場前受訪指出，核能延役是嚴肅專業問題，不能當政治問題處理，必須具備3個前提，包括社會有共識、核能安全不打折及核廢料妥善處置，若條件未具足，只是為延役而延役，將影響國家安全、能源穩定，造成社會對立。

吳思瑤指出，核管法極有可能在稍後立法院會列第一案表決，然而，昨天黨團協商完全沒有協商，直接就要表決，但沒有程序正義就沒有實質正義，國民黨版本高達14個，卻對延役時間、申請期程毫無共識。

吳思瑤接著點名立法院長韓國瑜，她批評韓再次閹割朝野協商權利、直接交付表決，但國會無共識，社會如何有共識？

「藍白復辟核電又要黑箱暗渡陳倉！」民進黨立委林楚茵批評，從國會擴權到財劃法再到選罷法，國民黨一路示範什麼叫做黑箱作業，現在又食髓知味，連攸關全民生命安全的核管法都想複製貼上，比照黑箱模式辦理。

林楚茵指出，屏東核三廠將依法除役，藍白不顧核安只想草率修法讓老舊核電廠延役，核安風險丟包全民承擔嗎？攸關生命安全絕不能黑箱過水；藍白聯手提出的15個修法版本，充滿自相矛盾，民眾黨主張延役10年、國民黨許宇甄提20年、甚至邱鎮軍版本根本沒寫，什麼時候申請、能延多久大家都搞不清楚。

她批評，今天藍白又要故技重施，二、三讀表決前一刻給版本，但核安不能讓藍白亂喊價，這不只是屏東的事，是全台灣人的事。

吳思瑤 核電 藍白

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