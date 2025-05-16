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捲罷免傅崐萁查水表案遭起訴 花蓮民政處長請辭獲准

藍指涉剴剴案督導失職 林月琴批國民黨想掩飾大罷免

中央社／ 台北16日電

剴剴案全國矚目，民進黨立委林月琴任訪視業務的外聘督導，遭質疑失職。國民黨桃園市議員凌濤今天表示，林月琴海撈各縣市外部顧問與講師費，卻疏忽該做的正事，呼籲靖娟基金會與台灣兒童權益聯盟應該立即主動對林月琴解職。

林月琴對此指出，剴剴案發生至今，雙北市政府到現在完全沒有道歉，若因為她在兒少領域專業很強而攻擊，她要問「是為了掩飾剴剴案，還是掩飾國民黨大罷免？」

保母劉彩萱、劉若琳姊妹涉凌虐1歲男童剴剴致死，台北地院國民法官法庭13日判處劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑。有媒體指控，訪視業務的外聘督導是民進黨立委林月琴，質疑林月琴失職。

國民黨國家政策研究基金會副執行長、桃園市議員凌濤、副發言人康晉瑜今天在中央黨部召開記者會，批評林月琴身為剴剴案的外聘督導，卻將責任推卸甩得一乾二淨，呼籲林月琴不要再戀棧，應該負起責任。

康晉瑜指出，林月琴擔任剴剴案的外聘督導，明明應該落實督導責任，卻成為制度破口，且光是在3縣市就爽賺約新台幣228萬元；林月琴稱是致電社福團體關心，令人質疑是否心虛，擔心還有更多怕被揭露，所以把施壓講成關心，造成社福團體的壓力。

凌濤表示，林月琴對於外界質疑拿錢不辦事，竟然把施壓當作關心的電話，堅持不請辭靖娟及兒童權益聯盟，因為請辭就沒辦法成為機構跟衛福部推薦的外聘督導及講師，呼籲這兩機構應該立即主動解職林月琴。

對此，民進黨立委林月琴指出，她一進到立法院後，就依照公職人員財產申報法合法申報，今天在美國買房子忘了申報的人，為什麼沒有去追查，不就證明國民黨操作政治。

林月琴說，若因為她在兒少領域專業很強而攻擊，她要問「是為了掩飾剴剴案，還是掩飾國民黨大罷免？」

林月琴指出，剴剴案發生至今，雙北市政府到現在完全沒有道歉，也沒有檢討制度上或執行上缺失，下週的衛環委員會還要安排外聘督導制度的題目，「是台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜，還是國民黨立委王育敏要求，用意何在？」

保母 剴剴案

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