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剴剴案保母姊妹 北院今裁定5月18日起延押2個月 解除禁見

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
「剴剴案」經台北地院國民法官法庭審理，日前宣判保母劉彩萱、劉若琳姊妹涉嫌虐死男童剴剴，劉若琳（如圖攝）判刑18年。本報資料照片
「剴剴案」經台北地院國民法官法庭審理，日前宣判保母劉彩萱、劉若琳姊妹涉嫌虐死男童剴剴，劉若琳（如圖攝）判刑18年。本報資料照片

台北地院國民法官法庭日前針對剴剴遭凌虐致死案，判決保母劉彩萱無期徒刑、褫奪公權終身，劉彩萱胞妹劉若琳重判18年，2人目前仍在押，且押期將屆滿，北院今裁定5月18日起延長羈押2個月，並解除禁見。

台北地院國民法官法庭本月13日針對1歲大男童剴剴遭保母凌虐致死案宣判，剴剴保母劉彩萱重判無期徒刑、褫奪公權終身、胞妹劉若琳重判18年。台北地院認為，2人犯罪動機是以虐取樂，惡性重大，又沒有與家屬和解，依成年人對兒童故意犯妨害自由而凌虐致人於死罪重判2姊妹。

判決指出，劉彩萱、劉若琳為專業保母，自2023年9月4日起至同年12月23日晚間10時許止，接續在劉彩萱居家托育地及居所、劉若琳居所內，先由劉若琳刮傷剴剴頸部；後由劉彩萱以徒手、持物品毆打、捏拉剴剴耳朵、自剴剴身後推倒撞地，以毛巾綑綁、口罩蒙眼限制剴剴行動，同時拍照傳送給劉若琳，及命剴剴裸體僅著尿布罰站、以冷水替剴剴洗澡、在廁所內灌食不足每日營養需求之隔夜菜凌虐剴剴。

劉彩萱、劉若琳2人目前仍在押，且押期將屆滿，北院裁定自5月18日起延長羈押2個月，並解除禁見。

「剴剴案」經台北地院國民法官法庭審理，日前宣判保母劉彩萱、劉若琳姊妹涉嫌虐死男童剴剴，劉彩萱（如圖攝）判無期徒刑褫奪公權終身；劉若琳判刑18年。本報資料照片
「剴剴案」經台北地院國民法官法庭審理，日前宣判保母劉彩萱、劉若琳姊妹涉嫌虐死男童剴剴，劉彩萱（如圖攝）判無期徒刑褫奪公權終身；劉若琳判刑18年。本報資料照片

保母 剴剴案

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