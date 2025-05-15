快訊

收容所白貓「不會洗臉」被嫌髒醜沒人要 志工喊冤：滿臉鬍渣不是牠的錯

8成靠「血壓」！10藝人閃兵價碼、交保金額一次看 役政司揭可能罪責

藝人「閃兵集團」可能下場曝 有逃兵得繳100萬給公庫

剴剴案劉姓保母姊妹重判後 延押2個月、解除禁見

中央社／ 台北15日電
涉虐死1歲男童「剴剴」的保母劉彩萱遭判無期徒刑。聯合報系資料照
涉虐死1歲男童「剴剴」的保母劉彩萱遭判無期徒刑。聯合報系資料照

涉虐死1歲男童「剴剴」的保母姊妹劉彩萱、劉若琳遭判無期徒刑、18年徒刑後，台北地院審酌2人被判重刑，有畏罪逃亡動機，而串證可能性減低，裁定18日起延押2個月，解除禁見。

台北地院裁定指出，本案13日宣判，認定犯行成立成年人共同故意對兒童犯妨害自由而凌虐致人於死罪，判處劉彩萱無期徒刑，褫奪公權終身；劉若琳為有期徒刑18年。

裁定指出，劉彩萱、劉若琳羈押期間即將屆滿，日前訊問2人及聽取檢辯意見後，審酌劉彩萱雖於本案審理期間稱有勇氣面對部分犯行，但她於案發後前期陳述及主張避重就輕，劉若琳也自承案發後曾刪除與劉彩萱對話紀錄，又2人家人在國外工作生活，無從排除2人有逃亡出境至國外生活的能力。

合議庭審酌2人遭判重刑，有畏罪逃亡動機等，本件仍有繼續羈押以確保將來上訴審程序或執行程序必要；2人均表示對於延長羈押沒有意見，因此裁定2人自18日起延長羈押2個月。

另一方面，考量本案已一審宣判，且經檢察官、律師於審理期間自主調查多名主要證人，也交互詰問完畢，足認2人勾串相關證人的可能性已大幅減低，並無繼續禁止2人接見通信必要，因此解除2人的禁止接見通信處分。

保母 剴剴案

延伸閱讀

剴剴案重判？ 律師：國民法官憤怒達最高點、保母若上訴1情況恐輕判

剴剴案保母為何遭判無期徒刑？法院判決理由曝光

剴剴案宣判…惡保母姊妹再爆涉虐2童 王婉諭籲三讀兒童托育服務法

剴剴案保母遭判無期徒刑 侯友宜發聲：傷害孩子從重究責

相關新聞

剴剴案保母姊妹 北院今裁定5月18日起延押2個月 解除禁見

台北地院國民法官法庭日前針對剴剴遭凌虐致死案，判決保母劉彩萱無期徒刑、褫奪公權終身，劉彩萱胞妹劉若琳重判18年，2人目前...

剴剴案劉姓保母姊妹重判後 延押2個月、解除禁見

涉虐死1歲男童「剴剴」的保母姊妹劉彩萱、劉若琳遭判無期徒刑、18年徒刑後，台北地院審酌2人被判重刑，有畏罪逃亡動機，而串...

剴剴案網激憤喊「虐童唯一死刑」 律師曝可能後果：更沒有活下去機會

舉國關注的剴剴虐童案，昨天台北地院一審宣判，重判保母劉彩萱無期徒刑、劉彩萱的妹妹劉若琳有期徒刑18年。不少網友質疑為什麼...

剴剴案重判？ 律師：國民法官憤怒達最高點、保母若上訴1情況恐輕判

國人矚目的兒童剴剴遭虐死案，昨天一審宣判，台北地院重判保母姊妹劉彩萱無期徒刑、劉若琳有期徒刑18年；公訴檢察官起訴時，求...

【總編開箱】虐兒保母重判無期 社安網能否接住下一個剴剴？

一歲十個月大男童剴剴遭合格保母虐死，衛福部等相關單位雖做了「補破網」措施，但顯然仍不夠，否則就不會有成千上萬的「媽媽」走上街頭。法院13日重判施虐保母無期徒刑，有人認為重刑才能抑制非法，但其實前端的預防遠比事件發生後的處罰更重要，政府花數百億元建構「社會安全網」仍漏接無辜幼童，社工人力、訪視品質與頻率都是社安網應補救的系統性缺失。

審判長：2保母以虐取樂 惡性重大

台北地院審理保母劉彩萱、劉若琳姊妹虐死剴剴案，重判劉彩萱無期徒刑，重判劉若琳有期徒刑十八年；合議庭審判長林鈺珍宣判時，簡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。